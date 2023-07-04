В Казахстане создается Информационный центр по техническим барьерам в торговле и фитосанитарным мерам

Приказом министра торговли и интеграции РК от 29 июня 2023 года утверждены Правила создания и функционирования Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, сообщает Zakon.kz.

Информационный центр является структурным подразделением республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Центр создается для взаимодействия с Секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО), членами ВТО, международными и иностранными организациями по стандартизации для оказания консультационных услуг и предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам копий документов и информации о:

действующих или разрабатываемых технических регламентах ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мерах, документах по стандартизации, изменениях к ним, процедурах подтверждения соответствия продукции, услуги;

членстве или участии Казахстана в международных организациях и международных договорах двустороннего и многостороннего характера в сфере стандартизации, в области технического регулирования, аккредитации, ветеринарии и фитосанитарии, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

источниках опубликования проектов, разрабатываемых и принятых технических регламентов, документов по стандартизации, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер и процедур подтверждения соответствия продукции, услуги или сведениях о них.

Основными задачами Информационного центра являются:



создание оперативной системы обмена информацией по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и ветеринарно-санитарным и фитосанитарным мерам (ВСФ) с юридическими и физическими лицами;

информационное обеспечение в области ТБТ и по применению ВСФ мер.

Основными видами деятельности Информационного центра являются:

своевременное обеспечение Секретариата ВТО, стран-членов ВТО, государств-членов ЕАЭС, международных организаций и других заинтересованных сторон информацией о:

уведомлениях, связанных с процессами разработки, принятых (утвержденных) и введенных в действие технических регламентах, ВСФ мерах, документах по стандартизации, изменениях к ним и процедурах подтверждения соответствия продукции, услуги;

фактах нарушения требований технических регламентов, а также ВСФ требований, в том числе в результате осуществления государственного контроля;

фактах причинения вреда и нанесения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений (с учетом тяжести этого вреда) вследствие нарушения обязательных требований, в том числе требований технических регламентов;

мерах, принятых для устранения нарушения требований технических регламентов, а также ВСФ требований;

продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, полученной от международных организаций и третьих государств;

действующих процедурах контроля и инспектирования, правилах производства и карантина, процедурах одобрения допустимого уровня пестицидов и пищевых добавок;

процедурах оценки рисков, учитываемых при этом факторов, а также определения надлежащего уровня ветеринарной или фитосанитарной защиты;

ухудшении карантинной, фитосанитарной, эпидемиологической и эпизоотической ситуации и вводимых временных мерах;

обнаруженных и распространенных карантинных объектах (карантинных вредных организмах);

обнаружении инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) среди населения;

выявленной продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания;

возможных поступлениях подконтрольных товаров, не соответствующих единым санитарным требованиям;

национальных органах, координирующих работы по техническому регулированию, ВСФ мерам;

органе по аккредитации;

аккредитованных органах по подтверждению соответствия и испытательных лабораториях (центрах);

органах государственного контроля (надзора) в области технического регулирования, ВСФ мер;

документах об оценке соответствия;

международных правовых документах в области технического регулирования, ВСФ мер;

региональных (межгосударственных) стандартах, а также национальных (государственных) стандартах, которые могут на добровольной основе применяться для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2023 года.