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В Казахстане создается Информационный центр по техническим барьерам в торговле и фитосанитарным мерам

В Казахстане создается Информационный центр по техническим барьерам в торговле Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра торговли и интеграции РК от 29 июня 2023 года утверждены Правила создания и функционирования Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам, сообщает Zakon.kz.

Информационный центр является структурным подразделением республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Центр создается для взаимодействия с Секретариатом Всемирной торговой организации (ВТО), членами ВТО, международными и иностранными организациями по стандартизации для оказания консультационных услуг и предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам копий документов и информации о:

  • действующих или разрабатываемых технических регламентах ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мерах, документах по стандартизации, изменениях к ним, процедурах подтверждения соответствия продукции, услуги;
  • членстве или участии Казахстана в международных организациях и международных договорах двустороннего и многостороннего характера в сфере стандартизации, в области технического регулирования, аккредитации, ветеринарии и фитосанитарии, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
  • источниках опубликования проектов, разрабатываемых и принятых технических регламентов, документов по стандартизации, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер и процедур подтверждения соответствия продукции, услуги или сведениях о них.

Основными задачами Информационного центра являются:

  • создание оперативной системы обмена информацией по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и ветеринарно-санитарным и фитосанитарным мерам (ВСФ) с юридическими и физическими лицами;
  • информационное обеспечение в области ТБТ и по применению ВСФ мер.

Основными видами деятельности Информационного центра являются:

  • своевременное обеспечение Секретариата ВТО, стран-членов ВТО, государств-членов ЕАЭС, международных организаций и других заинтересованных сторон информацией о:
  • уведомлениях, связанных с процессами разработки, принятых (утвержденных) и введенных в действие технических регламентах, ВСФ мерах, документах по стандартизации, изменениях к ним и процедурах подтверждения соответствия продукции, услуги;
  • фактах нарушения требований технических регламентов, а также ВСФ требований, в том числе в результате осуществления государственного контроля;
  • фактах причинения вреда и нанесения ущерба жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений (с учетом тяжести этого вреда) вследствие нарушения обязательных требований, в том числе требований технических регламентов;
  • мерах, принятых для устранения нарушения требований технических регламентов, а также ВСФ требований;
  • продукции, представляющей опасность жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, полученной от международных организаций и третьих государств;
  • действующих процедурах контроля и инспектирования, правилах производства и карантина, процедурах одобрения допустимого уровня пестицидов и пищевых добавок;
  • процедурах оценки рисков, учитываемых при этом факторов, а также определения надлежащего уровня ветеринарной или фитосанитарной защиты;
  • ухудшении карантинной, фитосанитарной, эпидемиологической и эпизоотической ситуации и вводимых временных мерах;
  • обнаруженных и распространенных карантинных объектах (карантинных вредных организмах);
  • обнаружении инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) среди населения;
  • выявленной продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания;
  • возможных поступлениях подконтрольных товаров, не соответствующих единым санитарным требованиям;
  • национальных органах, координирующих работы по техническому регулированию, ВСФ мерам;
  • органе по аккредитации;
  • аккредитованных органах по подтверждению соответствия и испытательных лабораториях (центрах);
  • органах государственного контроля (надзора) в области технического регулирования, ВСФ мер;
  • документах об оценке соответствия;
  • международных правовых документах в области технического регулирования, ВСФ мер;
  • региональных (межгосударственных) стандартах, а также национальных (государственных) стандартах, которые могут на добровольной основе применяться для подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2023 года.

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