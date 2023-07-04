Секс-притон в Алматы работал под видом жилого дома

Полицейские обнаружили в Ауэзовском районе Алматы притон для занятий проституцией, который работал под видом обычного жилого коттеджа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского ДП 4 июля, житель Ауэзовского района арендовал коттедж, расположенный неподалеку от своего дома, и обустроил там притон. Никакой наружной рекламы владелец подпольного борделя не размещал: на первый взгляд могло показаться, что это обычный жилой дом.





"В момент проверки указанного адреса салон функционировал в своем привычном режиме: работницы находились на "рабочих местах", клиенты вместо оздоровительного массажа получали интим-услуги", – сообщили в ДП Алматы.

Клиентов и "сотрудниц" интим-салона доставили в отделение полиции. Нашли и арендатора, который устроил притон в коттедже. Его привлекли к ответственности за организацию занятий проституцией.

Подобные случаи регулярно происходят не только в Алматы. Например, в Астане в июне задержали 45-летнюю женщину, организовавшую притон в арендованной квартире.