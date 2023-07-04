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В Казахстане разрабатывают Дорожную карту по совершенствованию исполнительного производства

В Казахстане разрабатывают Дорожную карту по совершенствованию исполнительного производства Фото: Zhso.kz
Министерство юстиции разрабатывает Дорожную карту по совершенствованию исполнительного производства, сообщает Zakon.kz.

Целью Дорожной карты является совершенствование исполнительного производства в части:

  • установления контроля со стороны взыскателей за поступлением денежных средств по исполнительному производству;
  • исключения необоснованного возврата исполнительного документа со стороны судебных исполнителей;
  • усиления ответственности руководителей региональных палат частных судебных исполнителей;
  • повышения уровня профессиональных знаний частных судебных исполнителей и усиление их ответственности.

В частности, предлагается рассмотреть возможность усиления ответственности руководителей региональной палаты ЧСИ.

Для этого предлагается предусмотреть:

  • В качестве обязательного условия для осуществления функций руководителя региональной палаты ЧСИ наличие действующей лицензии, на право занятия деятельностью ЧСИ;
  • Персональную ответственность руководителя региональной палаты ЧСИ за осуществление ненадлежащего контроля за деятельностью ЧСИ;
  • Полномочие РПЧСИ по рассмотрению вопроса на предмет соответствия руководителя региональной палаты ЧСИ занимаемой должности с последующим внесением в уполномоченный орган представления о приостановлении действия его лицензии, выданной на право занятия деятельностью ЧСИ, при наличии нескольких (количественный порог для внесения представления будет установлен исходя из количества ЧСИ в каждом регионе) судебных актов о признании незаконным результатов внеплановой проверки, проведенной региональной палатой в отношении ЧСИ и/или решения дисциплинарной комиссии о привлечении ЧСИ к дисциплинарной ответственности, а также судебных актов о признании незаконным решения руководителя региональной палаты ЧСИ об отмене процессуального решения ЧСИ.
  • Ограничение одного и того же лица быть избранным на должность руководителя региональной палаты ЧСИ более двух сроков подряд.

Кроме того, предлагается:

  1. Проработать вопрос ведения ЧСИ учета денежных операций по текущему счету, предназначенному для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей.
  2. Проработать вопрос предоставления доступа уполномоченному органу и его территориальному органу к сведениям о платежах и переводах денег на текущем счете ЧСИ, предназначенному для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, охраняемому банковской тайной, при осуществлении контроля деятельности ЧСИ.
  3. Предусмотреть обязательное прохождение ЧСИ на базе учебного центра при РПЧСИ квалификационного экзамена по окончанию профессионального обучения, в том числе дистанционного, по вопросам исполнительного производства.
  4. Рассмотреть возможность законодательного закрепления права уполномоченного органа временно приостанавливать действия мер принудительного характера, наложенных в рамках исполнительного производства в отношении стратегических объектов и имущества, носящего характер объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение и принадлежащих юридическим лицам и т.д.

Как ожидается, реализация Дорожной карты будет способствовать:

  • исключению фактов незаконного ареста заработной платы и пенсии должников;
  • самостоятельному контролю со стороны взыскателей процессуальных действий ЧСИ и как следствие своевременному перечислению ЧСИ денежных средств взыскателю;
  • повышению уровня профессиональных знаний ЧСИ и усиление их ответственности;
  • снижению уровня нарушений связанных с неправомерными возвратами исполнительных документов, требований по этике и чести ЧСИ, своевременному и правильному перечислению взысканных денежных средств взыскателю;
  • предупреждению фактов злоупотребления руководителями региональных палат ЧСИ полномочиями по управлению региональной палатой и фактов неправомерного проведения контроля за деятельностью ЧСИ;
  • исключению фактов незаконного вхождения третьими лицами в кабинет ЧСИ в АИСОИП и осуществлению неправомерных процессуальных действий.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 июля.

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