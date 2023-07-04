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Аллею журналистов открыли в Астане

Аллею журналистов открыли в Астане Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане по ул. Егемен Казахстан открыли Аллею журналистов, передает официальный сайт городского акимата.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал аким Астаны Женис Касымбек:

"В преддверии 25-летия столицы открыли Аллею журналистов. Аллея расположена по ул. Егемен Казахстан. В честь работников СМИ размещены скульптуры корреспондента, оператора, читателя. Также установлены теневые навесы, арт-объект, посвященный СМИ".
Аллею журналистов открыли в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Градоначальник отметил, что труд работников СМИ ответственен и сложен.

Аллею журналистов открыли в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Благодаря их неустанному труду наши жители и гости столицы получают оперативную и важную информацию. Выражаю благодарность представителям СМИ за работу. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения!"Женис Касымбек
Аллею журналистов открыли в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аким напомнил, что ранее в городе были открыты скверы в честь учителей, медработников, спасателей.

Аллею журналистов открыли в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

"Всего в текущем году благоустроим более 165 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары)".Женис Касымбек


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