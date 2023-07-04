Минтруда утвердило правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Приказом Минтруда утверждены Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между областями и городами, сообщает Zakon.kz.

Иностранная рабочая сила – иностранцы и лица без гражданства, привлекаемые работодателем для осуществления трудовой деятельности на территории республики, включая сезонных иностранных работников.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается в процентном отношении к численности рабочей силы, которая включает в себя:

квоту на привлечение иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю;

квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам исхода при наличии ратифицированных Казахстаном международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов;

квоту на привлечение трудовых иммигрантов.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы на предстоящий год определяет предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, которое разрешено привлекать работодателям и для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Предусматривает, что рРаботодатели ежегодно до 1 октября представляют в местные исполнительные органы, на территории которых предусматривается осуществление иностранными работниками трудовой деятельности, соответствующие заявки.

В свою очередь местные исполнительные органы до 10 октября обобщают заявки работодателей на привлечение иностранной рабочей силы с учетом:



спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест в рамках реализации национальных проектов и планов развития областей, городов республиканского значения, столицы;

прогноза численности безработных лиц и ожидаемого высвобождения работников, а также количества выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по профессиям и специальностям, по которым работодатели предусматривают привлечение иностранных работников;

возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет трудовых ресурсов, в том числе путем профессиональной подготовки безработных лиц, независимых работников, высвобождаемых работников по профессиям и специальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работников;

оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году и прогнозной потребности в иностранной рабочей силе на предстоящий год (годы).

Квота на привлечение трудовых иммигрантов формируется на основании заявки на привлечение трудовых иммигрантов для осуществления трудовой деятельности у физических лиц на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве также на предстоящий год (годы).

Потребность в привлечении трудовых иммигрантов для осуществления трудовой деятельности у физических лиц на выполнение работ в домашнем хозяйстве до 10 октября определяется местными исполнительными органами с учетом:

спроса на рабочую силу в регионе, в том числе за счет предусматриваемого создания рабочих мест;

прогноза численности безработных лиц и ожидаемого высвобождения работников;

оценки эффективности привлечения трудовых иммигрантов местными исполнительными органами в предыдущем году и прогнозной потребности в трудовых иммигрантах на предстоящий год.

Вместе с тем квота по странам исхода иностранной рабочей силы устанавливается при наличии международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся – мигрантов, ратифицированных РК.

Приказ вводится в действие с 14 июля 2023 года.