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Токаев: Япония инвестировала в Казахстан восемь млрд долларов

Токаев: Япония инвестировала в Казахстан восемь млрд долларов Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Тошиаки Эндо, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Японией.

Приветствуя Тошиаки Эндо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что наши граждане всегда испытывали особое чувство уважения и интерес к японскому народу.

Глава Казахстана отметил особый уровень доверительных отношений между двумя странами и высоко оценил вклад Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном в укрепление контактов. Важную роль в комплексе казахско-японских связей играет экономическое измерение.

Токаев, Тошиаки Эндо

Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности нашей страны в наращивании экономического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что Япония, инвестировавшая в нашу страну 8 млрд долларов, входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Он также отметил, что товарооборот между нашими государствами достиг отметки в 2 млрд долларов и подчеркнул, что есть огромный потенциал дальнейшего его развития.

Токаев, Тошиаки Эндо

Фото: akorda.kz


Тошиаки Эндо поблагодарил за возможность встречи и передал лидеру Казахстана послание премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Председатель парламентской лиги дружбы подтвердил готовность японского парламента к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном во всех сферах.

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