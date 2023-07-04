Токаев: Япония инвестировала в Казахстан восемь млрд долларов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Тошиаки Эндо, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Японией.



Приветствуя Тошиаки Эндо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что наши граждане всегда испытывали особое чувство уважения и интерес к японскому народу.

Глава Казахстана отметил особый уровень доверительных отношений между двумя странами и высоко оценил вклад Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном в укрепление контактов. Важную роль в комплексе казахско-японских связей играет экономическое измерение.

Фото: akorda.kz

Президент акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности нашей страны в наращивании экономического сотрудничества.



Касым-Жомарт Токаев сказал, что Япония, инвестировавшая в нашу страну 8 млрд долларов, входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Он также отметил, что товарооборот между нашими государствами достиг отметки в 2 млрд долларов и подчеркнул, что есть огромный потенциал дальнейшего его развития.

Фото: akorda.kz





Тошиаки Эндо поблагодарил за возможность встречи и передал лидеру Казахстана послание премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Председатель парламентской лиги дружбы подтвердил готовность японского парламента к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном во всех сферах.