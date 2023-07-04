Какую погоду принесет циклон в Казахстан 5 июля

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по прежнему циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК, с чем ожидаются дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, востоке, в центре – град.

На большей части Западно-Казахстанской, на востоке, юге, западе Атырауской, на юге Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

В Астане – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

В Алматы – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.