Какую погоду принесет циклон в Казахстан 5 июля
По информации РГП "Казгидромет", по прежнему циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК, с чем ожидаются дожди с грозами.
По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, востоке, в центре – град.
На большей части Западно-Казахстанской, на востоке, юге, западе Атырауской, на юге Актюбинской, Мангистауской, Костанайской областей ожидается сильная жара.
В Астане – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.
В Алматы – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.