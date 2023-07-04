О чем говорили президенты России, Китая и других стран на Саммите ШОС

4 июля в индийском Нью-Дели прошел Саммит ШОС. На нем выступали главы разных государств, в том числе и в формате онлайн. С речью выступил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает prosud.kz.

Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоление современных вызовов человечества.

"Нам необходимо сохранять приверженность формированию более представительного, демократического и многополярного мира при центральной и координирующей роли ООН". Касым-Жомарт Токаев

В своем выступлении президент Казахстана назвал шесть приоритетов, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств – членов ШОС. В их числе:

Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

Расширение торгово-экономических связей. Укрепление энергетического сотрудничества. Расширение сотрудничества в цифровой сфере. Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Развитие культурно-гуманитарных связей. Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

С полным текстом выступления Токаева можно ознакомиться здесь.

Владимир Путин

Президент России поблагодарил страны ШОС за поддержку по защите конституционного строя РФ во время попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер", который произошел 24 июня.

Путин также высказался и о ситуации в Афганистане, которая, по его словам, "остается напряженной".



"Традиционно в фокусе внимания ШОС находится ситуация в Афганистане. И коллеги только что об этом говорили. Ситуация, которая, к сожалению, не становится менее напряженной". Владимир Путин

Президент РФ выступил за скорейшее вступление Беларуси в ШОС. Он также отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".

Александр Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что из-за углубляющегося кризиса международных отношений все более актуальными для ШОС становятся не вопросы экономики, а вопросы безопасности в регионе.

Лукашенко поддержал идею создания Банка развития ШОС. Глава Беларуси также заявил, что Минск последовательно выступает за сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС. Президент выразил надежду, что Беларусь в ближайшее время сможет стать полноправным членом организации.

Си Цзиньпин

Председатель КНР заявил, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству извне в дела стран региона.

"Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну... выступать категорически против любых попыток вмешательства извне и инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом". Си Цзиньпин

Глава КНР также призвал протовостоять гегемонизму и силовой политике.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поделиться достижениями своей модернизации с миром и, в частности, с партнерами по ШОС, а также призвал страны наращивать расчеты в нацвалютах.

Эбрахим Раиси

Президент Ирана заявил, что членство в ШОС обеспечит его страну условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики.

Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Нарендра Моди

Премьер-министр Индии заявил, что ШОС может стать важным голосом реформирования глобальных институтов, в том числе ООН.

Премьер Индии также отметил, что страны ШОС должны принимать решительные меры для борьбы с терроризмом и усилить сотрудничество в противодействии его финансированию.

Он сообщил, что по итогам саммита в Нью-Дели будет принято совместное заявление, касающееся борьбы с терроризмом.

Моди призвал страны ШОС приложить совместные усилия на благо народа Афганистана.

"Гуманитарная помощь афганскому гражданскому населению, формирование инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечение прав женщин, детей и меньшинств являются нашим общим приоритетом". Нарендра Моди

Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана предложил провести инвентаризацию соглашений ШОС, чтобы усилить ее роль на международной арене.

Мирзиёев предложил разработать кодекс добрососедств членов объединения. Принятие такого кодекса позволит определить приоритетные задачи, выработать общие подходы и комплексные меры по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в новых условиях.

Президент Узбекистана также предложил разработать карту транспортной взаимосвязанности стран ШОС. Мирзиёев заявил, что в Узбекистане активно продвигаются ряд проектов по развитию магистралей Север – Юг и Восток – Запад, началась работа по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана отметил важность учреждения центра по противодействию международной организованной преступности организации в Бишкеке.

Говоря о вопросах безопасности, он призвал не снижать внимания с афганской проблематики.

Жапаров также заявил, что организация стала вдохновляющим примером модели международных отношений, основанной на взаимном доверии и выгоде.

23 саммит Совета глав государств ШОС прошел в Нью-Дели. Для участия в саммите были приглашены лидеры всех государств-членов ШОC – Казахстана, Китая, России, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

В качестве государств-наблюдателей пригласили Иран, Беларусь и Монголи. Туркменистан выступал в качестве гостя председателя.