Атырауский НПЗ выйдет на прежний объем производства до конца недели

Председатель правления "Казмунайгаза" Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский НПЗ и пообещал, что предприятие восстановит прежний объем производства нефтепродуктов до конца недели, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АО НК "Казмунайгаз" 4 июля, председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский НПЗ, где из-за аварии на МАЭК и отключения электроэнергии временно приостановили производство нефтепродуктов.

"АНПЗ продолжает отгрузку нефтепродуктов из запасов, их хватит на семь дней стабильной отгрузки. Так, в резервуарах завода имеется 26 тысяч тонн автобензинов, 34 тысячи тонн дизтоплива, 1500 тонн сжиженного нефтяного газа, 6 тысяч тонн авиакеросина. До конца недели завод планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов", – сообщил Магзум Мирзагалиев.

Глава КМГ подчеркнул, что по мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей на НПЗ начали вновь выводить на стабильный режим технологические установки.

Атырауский НПЗ остановился 3 июля в 18:25 из-за аварии на тепловой электростанции ТОО "МАЭК". Чтобы не допустить аварийной ситуации, топливную сеть завода направили на факельную систему. В 19:35 электроснабжение со стороны АО "KEGOC" восстановили.