Казахстанские королевы на английских кортах: какие матчи стоит посмотреть на Уимблдоне 4 июля

Вчера в Англии стартовала основная сетка главного травяного турнира года – Уимблдона. В ряды участников Большого шлема вошли казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина, которые поборются за главный трофей.

Беатриз Аддад Майя – Юлия Путинцева

Для второй ракетки Казахстана, Юлии Путинцевой предстоящая встреча окажется не простой. Беатрис Аддад Майя известна своим мощным ударом справа и стремительными подачами - качествами, которые должны пригодиться на траве. Несмотря на то, что в этом году Аддад Майя столкнулась с некоторыми трудностями во время соревнований, она продемонстрировала свой талант на других турнирах, дойдя до полуфинала на "Ролан Гаррос" и доказав свое мастерство.

В единственный раз, когда дамы схлестнулись друг с другом на турнире в Абу-Даби, победителя поначалу было трудно определить. Второй сет был решен на тай-брейке в пользу Путинцевой, в то время как Аддад Майя одержала победу в финале и таким же образом решила сет. Учитывая их нынешнюю форму: то, что они выходят на встречу после поражений и не на пике физической подготовки, можно быть уверенными, что интриги в этом противостоянии не убавится.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

Беатриз Аддад Майя – 1.31, Юлия Путинцева – 3.70

Шелби Роджерс – Елена Рыбакина

У 30-летнего ветерана тенниса, Шелби Роджерс, сейчас удручающая серия из четырех поражений подряд. Самым высоким местом в карьере Роджерс стало 30-е место в рейтинге WTA в прошлом году. Из-за отсутствия успешных результатов после этого она упала в рейтинге.

Шелби едва не пробилась в четвертьфинал в Абу-Даби. В других соревнованиях у нее были поражения в первом раунде, а турнир Eastbourne International в одиночном разряде на травяном корте закончился поражением в первом круге.

Работа, проделанная Рыбакиной за последний год, чтобы стать третьей лучшей в мире, впечатляет. Было ясно, что казахстанская теннисистка станет одной из лучших в женском теннисе после победы на Уимблдоне в предыдущем сезоне.

В этом году дела обстоят намного лучше. Рыбакина дошла до финалов Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Майами. Она также одержала победу в Индиан-Уэллсе и на "Рим Мастерс". Целью Елены будет отстоять чемпионство, в противном случае она упадет в рейтинге.

Специалисты Parimatch дают такой прогноз на результат игры:

Шелби Роджерс – 6.50, Елена Рыбакина – 1.13

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