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Что производят в Астане и какую оценку дали депутаты местной продукции

Что производится в Астане, и какую оценку дали депутаты местной продукции Фото: СЭЗ "Астана – новый город"
Перспективные производственные предприятия СЭЗ "Астана – новый город" посетила делегация мажилисменов.

Первой точкой визита стал Единый консолидирующий центр – производитель изделий и атрибутов (радиочастотные, визуальные ушные бирки) ветеринарного назначения для идентификации сельскохозяйственных животных на территории СНГ. Продукция экспортируется в Россию, Грузию, Литву, Эстонию, Узбекистан, Кыргызстан.

Что производится в Астане, и какую оценку дали депутаты местной продукции

Фото: СЭЗ "Астана – новый город"

На производстве Digital System Servis депутаты ознакомились с выпуском телекоммуникационного оборудования и собственной продукции под брендом Cuman. Это единственное казахстанское предприятие, разрабатывающее и выпускающее маршрутизаторы и коммутаторы как для домашнего использования, так и для офисов и промышленных предприятий.

Что производится в Астане, и какую оценку дали депутаты местной продукции

Фото: СЭЗ "Астана – новый город"

Orbis Heavy Machinery занимается производством автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники – транспорт собирается не только из готовых машинокомплектов, но и из собственной кузовной платформы. Уникальностью проекта считается сам продукт, который позволяет обеспечивать отечественный рынок необходимой техникой по приемлемой ценовой политике. В будущем завод планирует расширить линейку выпускаемых машин.

Помимо этого, депутаты посетили завод ModeX, который входит в ряд казахстанских предприятий по производству железобетонных изделий (заводы ЖБИ). Здесь осуществляется конвейерный выпуск сборных ЖБИ, а также сопутствующие строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений. На заводе уделяется большое внимание научно-испытательным работам, результаты которых подтверждены заключениями КазНИИСА. Аналитические и экспериментальные исследования также включают подготовку к проектам для сейсмоопасных зон.

Что производится в Астане, и какую оценку дали депутаты местной продукции

Фото: СЭЗ "Астана – новый город"

На предприятии выпущено уже свыше 10 тыс. блоков, или 220 тыс. кв. метров жилья в заводских условиях.

Что производится в Астане, и какую оценку дали депутаты местной продукции

Фото: СЭЗ "Астана – новый город"

Депутаты дали высокую оценку заводу, отметив, что ModeX применяет передовые и инновационные технологии. Кроме того, продукция названа выгодной по цене для конечного потребителя.

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Динара Халдарова
Астана Мажилис Парламента РК
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