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В Узбекистане хотят отменить концерт Лепса

российский певец Фото: wikimedia
Активисты в Узбекистане требуют отмены концерта Григория Лепса. Замминистра культуры Баходир Ахмедов заявил, что в Узбекистане для искусства преград нет, сообщает Zakon.kz.

Григорий Лепс планирует дать концерт 23 октября во дворце "Дружбы народов" в Ташкенте. Группа активистов в Узбекистане требует отмены его выступления. На данный момент продажа билетов продолжается.

Заместитель министра культуры и туризма страны Баходир Ахмедов заявил, что "ограничить можно все, но искусство – это сфера без границ".

"К нам едут артисты в области театра и эстрады. Это никак не связано с отношением некоторых стран друг к другу. Это искусство… Надо прямо сказать, много говорят о выделении средств на войну. Я думаю, эти утверждения далеки от истины".Баходир Ахмедов

Узбекистан не закрыл двери ни для одного артиста, "если он едет с благой целью служить искусству и показать силу искусства", заявил Ахмедов.

Ранее в Казахстане отменили концерт Григория Лепса, который должен был состояться 8 июля в Конаеве. 

"У соседей своя политика и собственный мир. Пусть они отвечают за себя, а мы ответим за себя. Одно нужно сказать открыто, мы должны держаться подальше от таких сплетен и интриг. Мы живем в спокойном краю, слава Богу".Баходир Ахмедов

Международный фестиваль "Жара" с участием российских звезд, запланированный на 20−21 мая в Ташкенте, был перенесен после критики общественности. Проведение этого фестиваля также отменили в Баку и Алматы.

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