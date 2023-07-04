В Узбекистане хотят отменить концерт Лепса

Активисты в Узбекистане требуют отмены концерта Григория Лепса. Замминистра культуры Баходир Ахмедов заявил, что в Узбекистане для искусства преград нет, сообщает Zakon.kz.

Григорий Лепс планирует дать концерт 23 октября во дворце "Дружбы народов" в Ташкенте. Группа активистов в Узбекистане требует отмены его выступления. На данный момент продажа билетов продолжается.



Заместитель министра культуры и туризма страны Баходир Ахмедов заявил, что "ограничить можно все, но искусство – это сфера без границ".



"К нам едут артисты в области театра и эстрады. Это никак не связано с отношением некоторых стран друг к другу. Это искусство… Надо прямо сказать, много говорят о выделении средств на войну. Я думаю, эти утверждения далеки от истины". Баходир Ахмедов

Узбекистан не закрыл двери ни для одного артиста, "если он едет с благой целью служить искусству и показать силу искусства", заявил Ахмедов.



Ранее в Казахстане отменили концерт Григория Лепса, который должен был состояться 8 июля в Конаеве.



"У соседей своя политика и собственный мир. Пусть они отвечают за себя, а мы ответим за себя. Одно нужно сказать открыто, мы должны держаться подальше от таких сплетен и интриг. Мы живем в спокойном краю, слава Богу". Баходир Ахмедов

Международный фестиваль "Жара" с участием российских звезд, запланированный на 20−21 мая в Ташкенте, был перенесен после критики общественности. Проведение этого фестиваля также отменили в Баку и Алматы.