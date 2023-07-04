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Законодательство РК

Смаилов поручил за неделю представить заключение о причинах аварий на МАЭК и АНПЗ

Алихан Смаилов поручил за неделю представить план по решению проблем с МАЭК и АНПЗ Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание госкомиссии по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ. Он поручил в течение недели подготовить заключение о причинах и устранении последствий этих инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 4 июля, на заседании комиссии выступили с докладами министр энергетики Алмасадам Саткалиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО "KEGOC" Каныш Молдабаев и зампредседателя правления компании "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов.

Алихан Смаилов поручил Минэнерго создать рабочую группу из экспертов, чтобы детально изучить причины произошедших аварий и выявить ответственных лиц. В составе группы будут работать представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора МЭ РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, "KEGOC", "Самрук-Энерго", "КМГ", а также независимые эксперты.

"Самое главное – выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер распорядился подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, усилению энергетический системы ЗКО и ее интеграции с единой энергосистемой Казахстана, а также по расширению резерва генерации, чтобы не допустить повторения таких ситуаций.

"Глава Правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер. Он также поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Алихан Смаилов заверил, что запасов топлива в Казахстане достаточно.

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