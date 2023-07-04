Члены областной комиссии по расследованию причины аварии на МАЭК посетили энергокомбинат
По информации пресс-службы акимата Мангистауской области, в состав комиссии вошли глава региона Нурлан Ногаев, первый заместитель акима Мангистауской области, аким города Актау, генеральный директор ТОО "МАЭК", председатель правления АО "МРЭК", руководство территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Мангистауской области.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Рабочая группа посетила центральный диспетчерский пункт, где ознакомилась с работой электрогенерирующего центра. После чего члены комиссии посетили тепловую электрическую станцию, где накануне произошло аварийное отключение энергоблока.
С момента остановки энергоблока №1 котел находится в процессе охлаждения. Ремонтные работы энергоблока №1 запланированы на 00:00 – 5 июля 2023 года. По завершению ремонтных работ планируется, что энергоблок будет запущен в полном объеме.
Глава региона Нурлан Ногаев в ходе посещения энергокомбината отметил, что последствия аварии не сказались на населении, однако экономический урон понесли крупные производственные компании.
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"На территории Мангистауского атомного энергетического комбината насчитывается три энергообразующие станции(ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), каждый из которых состоит из энергоблоков. На одном из энергоблоков ТЭС проводятся ремонтные работы, остальные две – функционируют. Вчера, 3 июля, на тепловой электрической станции аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. Исходя из этого следует, что на сегодняшний день на станции функционирует только один энергоблок. По моему поручению в регионе создана комиссия для выяснения причины аварии. Необходимо принять срочные меры для ликвидации аварии. Здесь стоит подчеркнуть, что ограничений по энергоснабжению в адрес нвселения нет. Но последствия аварии сказываются на крупных предприятиях. По заверениям специалистов, после окончания ремонтных работ энергоблок №1, где произошла остановка, заработает в полном объеме", – подчеркнул Нурлан Ногаев.
Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Аким области добавил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева создана государственная комиссия по расследованию причин происшествия на Атырауском НПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате.
"Государственную комиссию возглавляет премьер-министр РК Алихан Смаилов. Ситуация находится под контролем правительства. Совместными усилиями необходимо выяснить обстоятельства произошедшего, чтобы предупредить другие аварии в будущем. При поддержке Главы государства проводится колоссальная работа по модернизации МАЭК. Выделено первые 10 млрд тенге на строительство установки мощностью 24 000 м3 воды в сутки на общую сумму 28 млрд тенге. Кроме того, реализуется проект на общую сумму 18 млрд тенге по строительству водопровода протяженностью 47 километров от месторождения Куйылыс до МАЭК и Актауского опреснительного завода. Вместе с тем в этом году мы внесли в правительство предложение о выделении средств в размере 4 млрд 900 млн тенге на закуп оборудования для стабилизации работы предприятия. В настоящее время по поручению премьер-министра выделяется 4 млрд 900 млн тенге. В текущем году на проведение капитального и текущего ремонтов для стабильной работы учреждения предприятие МАЭК выделило из своих средств 6 млрд 800 млн тенге. Учитывая важность этого учреждения для области, из резерва областного бюджета было выделено 2 млрд 600 млн тенге", - сказал аким области Нурлан Ногаев.
Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК. В 21:30 подача электроэнергии в Атырауской области полностью восстановлена.