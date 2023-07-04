В Экибастузе приостановили расследование гибели работника "Богатырь комир"

33-летний машинист ТОО "Богатырь комир" погиб, когда подкачивал колеса автогрейдера. Специалисты Павлодарского областного управления труда заявили о том, что нужны экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель областного управления Аскар Капанов, эксперты сначала должны "разобраться, почему произошел взрыв баллона"

"Без экспертизы невозможно вести расследование", – цитирует Pavlodarnews.kz Капанова.

По словам спикера, чаще всего несчастные случаи на предприятиях региона происходят в горно-металлургической отрасли. За этот год – 16 инцидентов. Три человека пострадали в энергоотрасли, в нефтехимии и строительстве – двое.

Также в этом году смертельный случай произошел на ТОО "Барыс строй" на ГРЭС -1, где зажало краном бригадира. Вину возложили на предприятие. А в августе 2022 года рабочий погиб на экибастузском разрезе "Восточный".