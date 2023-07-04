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В Талдыкоргане образовались огромные очереди у спецЦОНа

очередь Фото: скриншот видео
С 5:00 в Талдыкорганском специализированном отделе по обслуживанию населения большой наплыв, желающих получить первичные водительские удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Очередь перед спецЦОНом возникла еще до его открытия. Люди начали приходить с 5:00, но попасть на экзамен так и не смогли. У госучреждения собрались около 100 человек.

В пресс-службе спецЦОНа объяснили, что очередь получилась из-за отсутствия автодрома для сдачи практического экзамена на территории Алматинской области.

"В результате обращений граждан из Алматинской области, Панфиловского района Жетысуской области и города Алматы, в спецЦОНе города Талдыкорган происходит скопление людей, нуждающихся в государственной услуге по выдаче водительских прав", – сообщили в ведомстве.


Стоит отметить, что в случае открытия автодрома в Алматинской области, нагрузка на спецЦОН города Талдыкорган заметно уменьшится. Сотрудники учреждения рассказали корреспонденту Zakon.kz, что в настоящее время также рассматривается вопрос о приеме граждан только по системе электронного бронирования.

Ранее, 5 апреля, карагандинцы не могли получить услуги в спецЦоне из-за неработающей базы.

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Азат Жумаханов
Талдыкорган
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