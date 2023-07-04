Главное за день: накажут ли сына Турлыханова за побег, Назарбаева лишили еще одного статуса, атака дронов

Министр обороны Руслан Жаксылыков прокомментировал побег сына Даулета Турлыханова. В Москве и Подмосковье совершена еще одна попытка атаки беспилотников. Касым-Жомарт Токаев подписал закон о лишении Нурсултана Назарбаева еще одного статуса. Главные новости за 4 июля – в подборке Zakon.kz.

Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова



Ранее о побеге сына Даулета Турлыханова из воинской части рассказала юрист Анна Чернова. Позднее в Минобороны подтвердили информацию о побеге Нурасыла Болата.

3 июля сотрудники органов внутренних дел и военной полиции установили местонахождение ранее самовольно оставившего воинскую часть рядового срочной службы Нурасыла Болата. Военнослужащий доставлен к месту прохождения службы. По данному факту проводится служебное расследование. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны.

Глава Минобороны о побеге сына депутата Турлыханова: Пробелы в воспитании

По словам министра обороны Руслана Жаксылыкова, побег сына Даулета Турлыханова – это дисциплинарный проступок, в соответствии с дисциплинарным уставом его накажут, все остальное принимает орган уголовного преследования. Глава Минобороны отметил, что в соответствии с решением органа военного преследования сын Даулета Турлыханова находился под наблюдением командования и совершил самовольную отлучку.

При этом министр заявил, что армия – не колония для малолетних преступников, и в ней не должны решать проблемы, связанные с плохим воспитанием молодежи.

Как прошел вторник президента Казахстана

Утром Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Джо Байдену по случаю Дня независимости Соединенных Штатов. Глава государства отметил, что между Казахстаном и США поступательно развивается расширенное стратегическое партнерство в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.

Позднее президент подписал указ, согласно которому Даулетбек Кусаинов был назначен послом Казахстана в Канаде и освобожден от должности заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК.

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Также глава государства выступил на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев назвал шесть приоритетов, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств-членов ШОС:

Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Расширение торгово-экономических связей. Укрепление энергетического сотрудничества. Расширение сотрудничества в цифровой сфере. Укрепление взаимодействия в сфере экологии. Развитие культурно-гуманитарных связей. Обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

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С полным текстом выступления Токаева можно ознакомиться здесь.

Кроме того, президент подписал Законы РК:

"О профессиональных квалификациях";

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования". Согласно этому документу, Нурсултан Назарбаев лишен статуса главы Высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана

Государственный советник Ерлан Карин по поручению президента посетил муфтият и передал Духовному управлению мусульман Казахстана экземпляр Корана, принадлежавший Кенесары хану.

17 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая в Туркестане сообщил, что Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом Ишаном, нашли и вернули в Казахстан.



Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве и Московской области

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. По его словам, атаки были отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы.

Также он отметил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов, а в 8:00 (11:00 по времени Астаны) ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково сняли.

По данным Собянина, жертв и пострадавших нет, на местах работают экстренные службы.

Что известно о предполагаемом убийце казахстанской журналистки в Грузии

В Тбилиси прошла пресс-конференция по делу казахстанской журналистки Жанботы Толеген, которую убили в Грузии. Подозреваемым является Габриэл Хохобашвили. Об этом рассказала правозащитница Дина Тансари.

По ее словам, Габриэл Хохобашвили с 2015 года был в отношениях с Жанботой Толеген, но они не сожительствовали. Он много раз приезжал и каждый раз вымогал деньги у Жанботы, которая доверяла ему, он этим пользовался. Кроме Жанботы, как рассказала правозащитница, он успел жениться в Казахстане на другой женщине в 2016 году, а от первого брака в Грузии у него есть дети.

Более подробно можно прочитать по ссылке.

Январские события: военнослужащего осудили за убийство сына ректора КазНУ

Военный суд Алматы вынес приговор 33-летнему военнослужащему десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикболу Муратханову, который во время январских беспорядков открыл огонь по машине мирных жителей. В результате погиб сын ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар Кансеит.

Военнослужащему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 451 УК РК – превышение должностных полномочий.

"Серикбол Муратханов признан виновным в предъявленных ему обвинениях. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев", – зачитал приговор судья Ерлан Ибраимов.

Глава МСХ о субсидиях для дочери Даниала Ахметова: Нам все равно, кто у нее папа

Журналисты поинтересовались у главы Минсельхоза Ербола Карашукеева, почему ИП дочери бывшего акима ВКО Даниала Ахметова оказалось единственной аграрной организацией, получившей субсидии в Павлодарской области. Министр ответил, что в системе Gosagro более 50 тыс. товаропроизводителей, и получателей субсидий определяют автоматически, без человеческого фактора.

"Они показывают свои земли, наличие скота. Никто не спрашивает: "Кто у тебя папа, кто у тебя мама?" Или кто ты сам. Система объективно смотрит, и если есть основания, выплачиваются (субсидии. – Прим. ред.). Если денег нет – в лист ожидания ставится". Ербол Карашукеев

Дело о захвате аэропорта Алматы: какое наказание грозит подсудимым

В суде по уголовным делам Алматы состоялись прения по делу о захвате городского аэропорта во время январских событий 2022 года. В начале своего выступления прокурор заявил, что принцип гласности не был нарушен, и имеются все основания для принятия законного решения.

Представитель прокуратуры попросил признать Айгерим Тлеужанову виновной и назначить ей пять лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Для подсудимых Нурпеисова, Далибаева, Шилибаева и Карменова обвинение запросило по 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности.

Авария на энергоблоке МАЭК

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства отметил, что ситуация с аварией на МАЭК под контролем, а спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности.

Как рассказал зампредседателя правления "КазМунайГаза" Даулетжан Хасанов, по мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок завода на стабильный режим. До конца недели АНПЗ планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов. Он добавил, что остановка энергоблока на МАЭК повлекла за собой частичную либо полную остановку на предприятиях КМГ. Но Алихан Смаилов назвал его доклад устаревшим.

Глава правительства подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности, а сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, обеспечить электроэнергией потребителей.

Материал по теме Глава KEGOC рассказал, когда снимут ограничения из-за аварии на ТЭС МАЭК

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК. По его словам, ограничения по потреблению электроэнергии для потребителей сняли.

Насколько можно обеспечить безопасность на АЭС на фоне аварии на ТЭС МАЭК

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал о том, насколько будет обеспечена безопасность на АЭС, в случае ее строительства, на фоне аварии на ТЭС МАЭК.

"Надо же понимать природу той ситуации, которая сложилась на ТЭС. Природа ситуации – системная недофинансированность, которая привела к износу основного оборудования, которая составляет до 100% на некоторых энергообъектах. То есть причина аварии – это техническое состояние этих объектов. Плюс определенный есть дефицит кадров в связи с низкими заработными платами. Понятно, что требуется масштабная модернизация данных объектов", – заявил глава Минэнерго.

При этом министр отметил, что на АЭС действуют международные требования по безопасности.

Ущерб от аварии на МАЭК оценили в КМГ

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод и ознакомился с ходом восстановительных работ после вынужденной остановки в результате отключения подачи электроэнергии со стороны МАЭК. После ознакомления с восстановительными работами он провел селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями дочерних организаций КМГ, полностью, либо частично приостановивших операционную деятельность по причине сбоев подачи электроэнергии.

"Этот инцидент вызвал такой общественный резонанс, потому что АНПЗ находится в черте города, и граждане видели выброс углеводородного газа на факелы. В то же время на наших месторождениях только за последние полгода произошло 11 таких отключений. Общая численность остановленных скважин составила 13 тыс., а упущенная финансовая выгода только по предварительным подсчетам достигает 5 млрд тенге", – сказал генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай.

Глава МСХ о саранче в Костанайской области: Проблему начали раздувать

Днем ранее депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на своей странице в Facebook заявил, что замалчивание проблем, по его мнению, стало визитной карточкой Минсельхоза РК. Журналисты поинтересовались мнением главы МСХ Ербола Карашукеева по этому поводу. По его мнению, проблему начали раздувать, и считает, что так нельзя делать.

На юге Казахстана у фермеров возникли проблемы с водой

Водохозяйственная обстановка в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях остается напряженной. Об этом рассказала министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова. По ее словам, в целях рационального использования воды и сохранения урожая акимату Жамбылской области было рекомендовано определить приоритетность по культурам при подаче воды, строго соблюдать водооборот и очередность полива.

Также в Жамбылской области выявили ряд проблем, которые негативно сказываются на водообеспеченности региона. Выяснилось, что на сегодня отсутствуют достоверные данные о фактически используемых орошаемых землях.

Стабильной министр назвала водохозяйственную обстановку в Алматинской и Жетысуской областях.

Отдельный тариф для экономящих воду фермеров предлагает ввести МСХ РК

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев предложил разделить тарифы на воду для фермеров по способам полива. Для аграриев, использующих водосберегающие технологии, будет один тариф, для поверхностного полива – другой.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нерациональное использование воды. Однако, как отметил министр, на сегодняшний день нет ни одного факта привлечения водохозяйственных организации к ответственности за нерациональное использование воды.

МЧС бьет тревогу: в Казахстане дети стали чаще выпадать из окон

В Казахстане только за прошлую неделю зарегистрировано восемь случаев выпадения детей из окон. В одном из них погиб трехлетний ребенок, который упал с 17 этажа в Астане.

В МЧС отметили, что при выпадении из окна дети получают тяжелые травмы, требующие длительного лечения и восстановления, а в некоторых случаях ребенок остается инвалидом, нередко умирают прямо на месте происшествия или по дороге в больницу.

С правилами, которые следует соблюдать для предотвращения возникновения несчастных случаев, можно ознакомиться здесь.

Начинайте снова меня ругать – аким Караганды готовился к критике, а получил похвалу

Вечером 3 июля аким Караганды Мейрам Кожухов опубликовал пост в Instagram:

"Ну что, друзья, начинайте снова меня ругать. Готов! На выходные праздничные дни 6, 7, 8, 9 июля перекрываем полностью Бухар Жырау участок от ул. Комисарова до Н. Абдирова. Сами понимаете – ремонт, а сезон для такого вида работ очень короток, нужно успеть!"

Неординарное предупреждение градоначальника получило положительные отклики горожан, которые пообещали потерпеть до окончания ремонта:

Все во благо! За что ругать?!

Молодец! Правильно, только качественно делайте.

Интересное в мире

Китай ввел ограничения на экспорт двух металлов, имеющих важное значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности в связи с эскалацией торговой войны за технологии между Китаем, США и Европой. Галлий и германий, вместе с их соединениями, подлежат экспортному контролю с 1 августа в целях защиты национальной безопасности Китая. Экспортеры этих двух металлов должны получить лицензию от Министерства торговли, чтобы осуществлять поставки из страны, а также предоставлять информацию о зарубежных покупателях и их заявках.

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Государственный секретарь Кыргызстана Суйун Касмамбетов выступил против возможного присвоения матчества вместо отчества. По его словам, линию предков кыргызы составляют только по отцовской ветке.

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