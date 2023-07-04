Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматинской области дочь с отцом попали в смертельную аварию на мопеде

ДТП Фото: скриншот видео
Трагедия произошла 2 июля в селе Жыбек-жолы Карасайского района около 21:00, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя мототранспортом на одной из улиц села не справился с рулевым управлением и столкнулся с забором здания.

"В результате ДТП водитель и его несовершеннолетняя дочь 2017г.р. с различными травмами были доставлены в больницу, где ребенок, не приходя в сознание скончалась". Пресс-служба ДП Алматинской области

Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района по признакам ч.3 ст. 345  УК РК.

Начато досудебное расследование с назначением всех необходимых экспертиз.


Ранее сообщалось, что водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.

Читайте также

В Талдыкоргане образовались огромные очереди у спецЦОНа

В Экибастузе приостановили расследование гибели работника "Богатырь комир"

В Кокшетау на проезжей части загорелась "Газель"

Елена Беляева
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
солдат
Военная полиция нашла сбежавшего из воинской части сына Даулета Турлыханова
Руслан Жаксылыков прокомментировал побег сына депутата Турлыханова из воинской части
Глава Минобороны о побеге сына депутата Турлыханова: Пробелы в воспитании
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления