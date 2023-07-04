В Алматинской области дочь с отцом попали в смертельную аварию на мопеде

Трагедия произошла 2 июля в селе Жыбек-жолы Карасайского района около 21:00, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя мототранспортом на одной из улиц села не справился с рулевым управлением и столкнулся с забором здания.



"В результате ДТП водитель и его несовершеннолетняя дочь 2017г.р. с различными травмами были доставлены в больницу, где ребенок, не приходя в сознание скончалась". Пресс-служба ДП Алматинской области

Данный факт был зарегистрирован в УП Карасайского района по признакам ч.3 ст. 345 УК РК.

Начато досудебное расследование с назначением всех необходимых экспертиз.





Ранее сообщалось, что водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.

