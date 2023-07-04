В Павлодарской области в лесничестве разгорелся пожар
Фото: pixabay
4 июля 2023 года в 15:28 в Щербактинском районе, в лесничестве "Ертіс-Орманы", произошло загорание сухих деревьев на общей площади 1,4 га, сообщает Zakon.kz.
Лесники быстро передали информацию сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по внутренней связи, и служба пожаротушения незамедлительно выехала на место происшествия.
"На месте сотрудникам лесничества оказывают содействие личный состав и техника ДЧС Павлодарской области. Слаженной работой пожарных и сотрудников лесхоза пожар удалось локализовать в 18:05 часов. Угрозы распространения нет. Тушение продолжается".Пресс служба ДЧС Павлодарской области
Спасатели рекомендуют во время пожароопасного периода в лесу соблюдать правила безопасности, чтобы минимизировать риск возникновения пожара.
Ранее сообщалось, что крупный пожар вновь тушат в Абайской области.
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