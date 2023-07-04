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В Алматы из-за сильного дождя отменили ремонт на участке проспекта Абая

В Алматы из-за сильного дождя отменили ремонт на участке проспекта Абая Фото: Zakon.kz
В Алматы примерно с 19:30 4 июля идет сильный дождь, гремит гром. В связи с этим власти мегаполиса отменили ремонт на участке пр. Абая, сообщает Zakon.kz.

В Управлении городской мобильности Алматы отметили, что в связи с погодными условиями работы по укладке асфальтобетонного покрытия по пр. Абая – от ул. Тлендиева до ул. Розыбакиева, запланированные с 23:00 4 июля до 6:00 6 июля, отменяются и переносятся до улучшения погодных условий.

"В связи с отсутствием необходимости перекрытия проезжей части маршруты по пр. Абая 5 июля будут курсировать в штатном режиме. Об изменениях будет сообщено заблаговременно", – говорится в сообщении.

Ранее в Управлении городской мобильности Алматы сообщали, что в связи с проведением среднего ремонта по пр. Абая на участке от Тлендиева до Розыбакиева внесены временные изменения в схему движения нескольких маршрутов на 5 июля.

Динара Халдарова
Алматы
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