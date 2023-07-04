Мирзагалиев посетил Шымкентский НПЗ

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с целью ознакомления с ходом производства и отгрузки ГСМ, сообщает Zakon.kz.

Так, в настоящее время ТОО ПКОП осуществляет отгрузку автобензинов в объеме 3500-5000 тонн в сутки, дизтоплива – 2500 тонн в сутки, авиатоплива – 1000 тонн в сутки, сжиженного газа – до 600 тонн в сутки. Установка первичной переработки нефти и комплекс глубокой переработки нефти работают на загрузке 10 500 тонн в сутки.

При этом запасы ГСМ на заводе по состоянию на сегодняшний день составляют: бензины – 22 тыс. тонн, ДТ – 30 800 тонн, авиакеросин – 5800 тонн, мазут – 11 600 тонн.

Фото: пресс-служба КМГ

В ходе проведенного совещания президент ТОО ПКОП Ерболат Кожабаев доложил, что с учетом имеющихся запасов автобензинов в 22 тыс. тонны, а также их продолжающегося ежедневного производства в объеме 2000-2500 тонн в сутки, завод в течение 11 дней запланированных ремонтных работ способен отгружать 4000-4500 тонн автобензинов в сутки.

"Во время нормальной штатной деятельности завод отгружал в среднем порядка 5 тыс. тонн бензинов в сутки. То есть сейчас, несмотря на проводимые работы, НПЗ отгружает бензинов почти столько же и практически работает в штатном режиме. К примеру, сегодня завод и вовсе отгрузил 7 тыс. тонн бензинов", – добавил он.

Фото: пресс-служба КМГ

Кроме того, руководство завода проинформировало главу КМГ о проводимых работах по регенерации катализатора и ремонта теплообменника Т-251 на установке каталитического риформинга, которая производит высокооктановый компонент бензина. К выполнению ремонтных работ привлечены специалисты завода-изготовителя теплообменника. По словам специалистов Шымкентского НПЗ, процедура регенерации катализатора и ремонт теплообменника будут завершены 11 июля с выходом завода на нормальный технологический режим к 13 июля.



"Буквально сегодня я был в Атырау. Посетил АНПЗ. Ситуация под контролем, идет планомерное восстановление технологического режима на установках завода. К 6 июля планируется вывести весь завод на нормальный режим. Отгрузка нефтепродуктов идет со всех НПЗ, в стране сформированы высокие запасы АИ 92 и ДТ, поэтому негативного влияния на внутренний рынок краткосрочная остановка на АНПЗ и частичный ремонт на Шымкентском НПЗ не окажут", – заявил Мирзагалиев в ходе совещания с руководством и инженерно-техническим персоналом ТОО ПКОП.