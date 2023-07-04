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Впервые за 50 лет новую набережную обустраивают в Усть-Каменогорске

город Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска
Строительство зоны отдыха на правом берегу Ульбы является уникальным опытом в современной истории города. В последний раз подобные работы здесь проводили в 70-ых, сообщает Zakon.kz.

На берегу должна появиться целая инфраструктура для досуга и отдыха. Размерами локация сопоставима с популярными городскими парками. Здесь предусмотрели систему ночного освещения, детские и спортивные зоны, три фонтана и даже канал для гребли на байдарках и каноэ.

"Реализация таких проектов говорит о росте экономики города. Опыт строительства масштабных локаций в городе есть. Парк Самал, сданный в 2019 году уже стал одним из любимых среди устькаменогорцев. А вот работы по формированию береговой линии современные наши строители выполняют впервые. Уверен, это место станет уникальным и займет свое место в сердцах горожан". Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар
город

Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска

Помимо зоны отдыха строители прокладывают вдоль Ульбы новую дорогу. Она соединит два моста и значительно оптимизирует логистическую схему в прилегающем районе. По предварительному прогнозу, дорога перетянет на себя более 4,5 тысяч автомашин в сутки.

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Редакция Zakon.kz
Жаксылык Омар Усть-Каменогорск
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