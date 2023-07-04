Жара, дождь и шквал ожидаются в Астане и 16 областях Казахстана

В Астане и 16 областях страны на 5 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный, ночью при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на востоке, юге, западе области ожидается сильная жара +35+38. 5 июля на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +35+37.



На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы ожидается гроза. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35+37. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке Акмолинской области сохраняется, на севере ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.



Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 17-22 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге Мангистауской области ожидается сильная жара +38. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на западе, юге, востоке, днем на юго-западе, юге, севере Абайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На северо-западе, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.



Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, в центре, юге, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15 м/с.



На западе, севере, юге Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.



На юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

