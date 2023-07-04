В Техасе во время стрельбы погибли три человека

По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, пострадавшие госпитализированы.

"У нас была стрельба. Похоже, у нас было несколько жертв, которые были застрелены", – заявил капитан полицейского участка города Шон Мюррей.

Полицейский добавил, что "еще рано говорить" о том, была ли стрельба связана с бандитскими группировками, бытовым конфликтом или чем-то иным.

Ранее в районе Кингсессинг в Филадельфии в результате стрельбы были ранены 8 человек, 4 из них погибли. Подозреваемый задержан.