В Техасе во время стрельбы погибли трое человек
Фото: pixabay
По меньшей мере трое погибли, восемь человек ранены в результате стрельбы, произошедшей ночью в городе Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала CNN, пострадавшие госпитализированы.
"У нас была стрельба. Похоже, у нас было несколько жертв, которые были застрелены", – заявил капитан полицейского участка города Шон Мюррей.
Полицейский добавил, что "еще рано говорить" о том, была ли стрельба связана с бандитскими группировками, бытовым конфликтом или чем-то иным.
Ранее в районе Кингсессинг в Филадельфии в результате стрельбы были ранены 8 человек, 4 из них погибли. Подозреваемый задержан.
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