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Ситуация в Украине: Киев ввел запрет на перевозки товаров в Венгрию и Иран, РФ нарастила поставки техники

перевозка товаров Фото: pixabay
Украинская железнодорожная компания "Укржелдорога" ввела временный запрет на перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию и всех товаров в Иран, сообщает Zakon.kz.
  • Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
  • МИД Грузии посчитал крайней формой обострения отношений рекомендацию Владимира Зеленского грузинскому послу в Киеве – главе дипмиссии посоветовали вернуться в Тбилиси для консультаций.
  • Авторы статьи в американском издании Foreign Affairs предложили украинским властям при проводимых ими реформах вдохновляться политическим опытом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили при том, что тот в настоящее время является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга и растрате госсредств, а также осужден по делу об убийстве банкира.
  • Петиция с требованием национализировать все предприятия экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с антигосударственной деятельностью появилась на сайте офиса Владимира Зеленского.
  • Президент России Владимир Путин назвал попыткой самоубийства кампанию по "отмене", стремление уничтожить за рубежом российскую культуру.
  • Сотрудники ФСБ РФ задержали по делу о госизмене российского гражданина Наухацкого А.В. В правоохранительных органах сообщили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
  • Медведев заявил, что РФ существенно нарастила темпы поставок техники в войска.
  • Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите.
  • Ряд решений, принятых командой Зеленского, могут угрожать демократии в Украине после завершения конфликта – американский журнал Foreign Affairs.
  • Глава МИД Великобритании полагает, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты", но не знает, когда это произойдет.
  • Минстрой России и правительство самопровозглашенной ДНР заключили соглашение с целью развития жилищного строительства на территории региона.
  • Оснований для продления зерновой сделки после 17 июля при текущей позиции Запада и молчании ООН нет – МИД РФ.

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Редакция Zakon.kz
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