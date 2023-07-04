Ситуация в Украине: Киев ввел запрет на перевозки товаров в Венгрию и Иран, РФ нарастила поставки техники

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Украинская железнодорожная компания "Укржелдорога" ввела временный запрет на перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию и всех товаров в Иран, сообщает Zakon.kz.

Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.



МИД Грузии посчитал крайней формой обострения отношений рекомендацию Владимира Зеленского грузинскому послу в Киеве – главе дипмиссии посоветовали вернуться в Тбилиси для консультаций.

Авторы статьи в американском издании Foreign Affairs предложили украинским властям при проводимых ими реформах вдохновляться политическим опытом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили при том, что тот в настоящее время является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга и растрате госсредств, а также осужден по делу об убийстве банкира.

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Медведев заявил, что РФ существенно нарастила темпы поставок техники в войска.

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