Билл Гейтс дал ряд советов для достижения личного успеха в жизни

Сооснователь технологической компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс сформулировал четыре совета, которые позволяют ориентироваться людям для достижения личного успеха в жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Inc, бизнесмен считает, что сравнение себя с другими – это ловушка для дальнейшего развития. Это приводит к неуверенности в себе и лишнему беспокойству, уверен миллиардер.

Второй совет Гейтса состоит в необходимости ценить ошибки и учиться на них.

"Праздновать успех приятно, но гораздо важнее извлечь уроки из неудач", – говорил предприниматель.

По мнению миллиардера, успех зачастую воспринимают в категории "все или ничего". Такая трактовка порождает страх неудачи и препятствует попыткам экспериментировать в своих делах.

Также Гейтс рекомендовал человеку брать ответственность за свою жизнь, в том числе и в вопросах личной финансовой независимости.

"Если ты родился бедным, это не твоя ошибка. Но если ты умрешь бедным, это твоя ошибка", – заявлял он.

Четвертым советом Гейтса стала важность борьбы с чувством самодовольства в успешные периоды жизни.

"Успех – плохой учитель. Он соблазняет умных людей, заставляя их думать, что они не могут проиграть", – пояснял сооснователь Microsoft.

Предприниматель заключал, что это чувство ведет к самоуспокоению, нежеланию пробовать новое и развиваться дальше. Для борьбы с этим человеку необходимо поощрять в себе новые идеи и не бояться принимать рискованные решения.

Ранее компания Билла Гейтса заявила, что создаст "самый передовой ядерный объект в мире".

