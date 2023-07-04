Билл Гейтс дал ряд советов для достижения личного успеха в жизни
Как пишет издание Inc, бизнесмен считает, что сравнение себя с другими – это ловушка для дальнейшего развития. Это приводит к неуверенности в себе и лишнему беспокойству, уверен миллиардер.
Второй совет Гейтса состоит в необходимости ценить ошибки и учиться на них.
"Праздновать успех приятно, но гораздо важнее извлечь уроки из неудач", – говорил предприниматель.
По мнению миллиардера, успех зачастую воспринимают в категории "все или ничего". Такая трактовка порождает страх неудачи и препятствует попыткам экспериментировать в своих делах.
Также Гейтс рекомендовал человеку брать ответственность за свою жизнь, в том числе и в вопросах личной финансовой независимости.
"Если ты родился бедным, это не твоя ошибка. Но если ты умрешь бедным, это твоя ошибка", – заявлял он.
Четвертым советом Гейтса стала важность борьбы с чувством самодовольства в успешные периоды жизни.
"Успех – плохой учитель. Он соблазняет умных людей, заставляя их думать, что они не могут проиграть", – пояснял сооснователь Microsoft.
Предприниматель заключал, что это чувство ведет к самоуспокоению, нежеланию пробовать новое и развиваться дальше. Для борьбы с этим человеку необходимо поощрять в себе новые идеи и не бояться принимать рискованные решения.
Ранее компания Билла Гейтса заявила, что создаст "самый передовой ядерный объект в мире".