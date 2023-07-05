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Законодательство РК

Из Казахстана незаконно пытались вывезти 14 тонн мяса

попытка провоза Фото: пресс-служба КГД РК
Инцидент произошел на таможенном посту "Казыгурт" ДГД по Туркестанской области. Грузовик марки IVECO вез мясо в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, во время весового контроля таможенники заподозрили несоответствие веса товара с товаросопроводительными документами.

"В ходе осуществления таможенного осмотра было установлено, что заявленный товар не соответствует товаросопроводительным документам, где указанный товар согласно товаросопроводительным документам не соответствует заявленным сведениям, кроме заявленного товара "Мясо, крупного рогатого скота" весом 8 тыс. кг, дополнительно выявлено незадекларированных 6 тыс. кг мяса, – говорится в сообщении.

По данному факту должностными лицами таможенного поста "Казыгурт" заведено административное дело по статье 551 КоАП РК, наложен штраф в размере 172 500 тенге, материал для принятия процессуальных мер передан ветеринарной службе.

Ранее сообщалось, что в Узбекистан пытались нелегально вывезти более 20 тонн бензина.

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Комитет государственных доходов Казахстан Узбекистан
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