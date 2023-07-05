Костомаров опубликовал видео тренировки на велодорожке
На кадрах спортсмен уже уверенно идет по беговой дорожке на протезах, а также выполняет ряд упражнений в зале.
"Преодоление всего…Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни", – подписал видео Костомаров.
Поклонники благодарят спортсмена за то, что он мотивирует своим примером людей.
"Роман, вы теперь мотиватор для десятка тысяч людей. Вы стали проводником для многих людей в полноценную жизнь. Будучи чемпионом по жизни вы поведете за собой остальных! Только вперед! С Богом в сердце".
"Роман! Восхищение Вами! Невероятный вы! Не просто Олимпийский чемпион, вы чемпион этой жизни! Сил вам! С вами вся страна и намного больше"!
"Ромочка, какое счастье тебя видеть! Узнаю своего Костомарова. Действительно герой нашего времени".
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.
26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.