Костомаров опубликовал видео тренировки на велодорожке

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал новое видео, на котором он показывает процесс реабилитации, сообщает Zakon.kz.

На кадрах спортсмен уже уверенно идет по беговой дорожке на протезах, а также выполняет ряд упражнений в зале.

"Преодоление всего…Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни", – подписал видео Костомаров.





Поклонники благодарят спортсмена за то, что он мотивирует своим примером людей.

"Роман, вы теперь мотиватор для десятка тысяч людей. Вы стали проводником для многих людей в полноценную жизнь. Будучи чемпионом по жизни вы поведете за собой остальных! Только вперед! С Богом в сердце". "Роман! Восхищение Вами! Невероятный вы! Не просто Олимпийский чемпион, вы чемпион этой жизни! Сил вам! С вами вся страна и намного больше"! "Ромочка, какое счастье тебя видеть! Узнаю своего Костомарова. Действительно герой нашего времени".

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома.



26 июня он опубликовал первое видео тренировки после протезирования.