В каких городах Казахстана 5 июля прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях 5 июля, в среду, сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, ночью в городах Атырау и Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики обещали жару, дождь и шквал в Астане и 16 областях Казахстана.