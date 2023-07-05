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В каких городах Казахстана 5 июля прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В каких городах Казахстана 5 июля прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях 5 июля, в среду, сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в Актобе, ночью в городах Атырау и Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики обещали жару, дождь и шквал в Астане и 16 областях Казахстана.

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