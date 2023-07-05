Рекомендации на случай взрыва на Запорожской АЭС дали украинцам

Украинский Минздрав выпустил памятку, в которой описаны первые действия в случае взрыва на ЗАЭС, сообщает Zakon.kz

"При взрыве на ЗАЭС жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации. Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или доберитесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей", - сказано в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Людям, которые живут недалеко от ЗАЭС, посоветовали собрать чемодан на случай эвакуации. С собой нужно взять маску для лица или респиратор, документы, аптечку, влажные салфетки, сменную одежду и обувь, а также немного еды.

Ранее в СМИ появилась информация о том что советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа предупредил, что ВСУ намерены ударить по Запорожской атомной электростанции ракетой с ядерными отходами 5 июля.