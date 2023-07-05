В центре Актобе во время драки зарезали 29-летнего мужчину

Полицейские сообщают, что в Актобе у одного из кафе на проспекте Абулхаир хана произошла драка и соответственно убийство 29-летнего мужчину из Хромтау, передает Zakon.kz

По информации "Диапазон" патруль обнаружил мужчину с ножевым ранением, чуть позже он скончался при госпитализации.

"Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Сотрудники патрульной полиции задержали по подозрению в преступлении 37-летнего мужчину. Его водворили в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

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