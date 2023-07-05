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Новые правила внесения сведений о недвижимости в правовой кадастр приняли в Казахстане

Утверждены новые Правила и сроки внесения в информационную систему правового кадастра сведений о недвижимости Фото: акимат Алматы
Министерство юстиции приказом от 29 июня 2023 года утвердило в новой редакции "Правила и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество", сообщает Zakon.kz.

Приказ определяет порядок и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, выдачи Заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества и выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Указанные госуслуги оказывает Госкорпорация "Правительство для граждан" по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество

Для получения государственной услуги нужно подать заявление с приложением документов на оказание государственной услуги по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости по месту нахождения объекта недвижимого имущества либо через веб-портал "электронного правительства": egov.kz

Какие документы нужно приложить:

  • для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия;
  • для физического лица – нотариально заверенную доверенность.

При обращении к услугодателю:

по внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:

  • заявление на оказание государственной услуги;
  • удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
  • акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию на вновь возведенный объект недвижимости и идентификационный документ на земельный участок;
  • документ, подтверждающий оплату согласно Ценам на товары (работы, услуги) по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости;
  • заявление на получение кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;
  • удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
  • правоустанавливающий документ на объект недвижимости с приложением идентификационного документа на земельный участок при его наличии;
  • документ, подтверждающий оплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП предоставляется в два этапа:
  • при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);
  • при получении результата государственной услуги производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);
  • в случае обращения за техническим обследованием квартиры, комнат в общежитиях и встроенного помещения идентификационный документ на земельный участок не представляется.

При обращении на портал:

по внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:

  • запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
  • электронная копия акта приемки объекта недвижимости в эксплуатацию и идентификационного документа на земельный участок;
  • электронная копия документа, подтверждающего оплату, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП;

по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости:

  • запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
  • электронная копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости с приложением электронной копии идентификационного документа на земельный участок при его наличии;
  • электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП предоставляется в два этапа:
  • при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);
  • при получении результата государственной услуги производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги).

Срок оказания государственной услуги: с момента сдачи пакета документов услугополучателем при обращении к услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги) или на портал:

  1. внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество – один рабочий день;
  2. выдача кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в зависимости от вида объекта недвижимости:
  • квартиры, комнаты в общежитиях – на третий рабочий день;
  • индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения –на пятый рабочий день;
  • остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров – на седьмой рабочий день;
  • объекты общей площадью более 1000 квадратных метров – на десятый рабочий день;
  • объекты недвижимости за исключением объектов недвижимости, указанных в абзацах два и три данного подпункта, относящиеся к первой категории сложности – на пятый рабочий день.

Результат оказания государственной услуги:

1) Госкорпорации "Правительство для граждан":

  • акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию с отметкой о внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество;
  • кадастровый паспорт объекта недвижимости;
  • заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости;
  • письменный мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

2) на портал:

  • при оказании услуги по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество услугополучателю в личный кабинет направляется уведомление о внесении сведений в правовой кадастр либо об отказе в оказании государственной услуги;
  • кадастровый паспорт объекта недвижимости или уведомление о готовности результата государственной услуги с указанием места и даты получения либо об отказе в оказании государственной услуги;
  • заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости или уведомление о готовности результата государственной услуги с указанием места и даты получения либо об отказе в оказании государственной услуги.

Порядок проведения государственного технического обследования

Государственное техническое обследование недвижимого имущества производится в следующем порядке:

  • работник услугодателя осуществляет выезд для технического обследования объекта недвижимости;
  • специалист обследует, проводит обмер объекта недвижимости с целью установления фактов реконструкции, переоборудования, перепланировки вновь построенных и пристроенных строений и сооружений в рамках поданного заявления;
  • составляет Абрис с учетом выявленных изменений внешних границ земельного участка или изменений внутренних ситуаций земельного участка, связанных с возведением или сносом строений и сооружений, либо изменением связанных с проведенными реконструкциями, переоборудованиями, перепланировками объекта;
  • ранее составленный абрис сохраняется, внесение в него исправлений не допускается. Абрис составляется в электронном виде или простым карандашом, чтобы изображаемые на нем строения и сооружения по своему очертанию были близки к действительности и располагались в относительной масштабности;
  • вносит в существующий план земельного участка пристроенные строения и сооружения, а также реконструированные, вновь построенные объекты в случае изменения их конфигурации и заполняет экспликацию с учетом выявленных изменений;
  • вычерчивает поэтажный план с учетом изменений и заполняет экспликацию к нему;
  • производит расчеты стоимости государственной услуги;
  • изготавливает кадастровый паспорт объекта недвижимости;
  • изготовленный кадастровый паспорт объекта недвижимости согласуется и подписывается с руководителем;
  • на кадастровых паспортах объектов недвижимости, изготовленных в ходе предыдущего технического обследования, в том числе на экземпляре собственника или его уполномоченного представителя, проставляется отметка "ПОГАШЕНО" с указанием даты, фамилии и подписи специалиста;
  • все новые и погашенные материалы формируют в единое инвентарное дело, погашенные материалы не уничтожаются, а в хронологическом порядке подшиваются в инвентарное дело.

Выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через услугодателя, по месту нахождения объекта недвижимого имущества услугополучателя и веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz.

Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является обращение к услугодателю с пакетом документов.

Какие документы нужно приложить:

  • для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия;
  • для физического лица – нотариально заверенную доверенность.

При обращении к услугодателю:

  • заявление на выдачу дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
  • документ, подтверждающий оплату согласно ценам на товары;
  • (работы, услуги).

При обращении на портал:

  • запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
  • электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего документа, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП.

Дубликаты кадастрового паспорта выдают в следующие сроки:

  • квартиры, комнаты в общежитиях, индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения на первый рабочий день;
  • остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров выдается на второй рабочий день;
  • объекты недвижимости общей площадью более 1000 квадратных метров выдается на третий рабочий день.

Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.

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