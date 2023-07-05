Новые правила внесения сведений о недвижимости в правовой кадастр приняли в Казахстане

Министерство юстиции приказом от 29 июня 2023 года утвердило в новой редакции "Правила и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество", сообщает Zakon.kz.

Приказ определяет порядок и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, выдачи Заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества и выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости.

Указанные госуслуги оказывает Госкорпорация "Правительство для граждан" по месту нахождения объекта недвижимого имущества.

Внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество

Для получения государственной услуги нужно подать заявление с приложением документов на оказание государственной услуги по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости по месту нахождения объекта недвижимого имущества либо через веб-портал "электронного правительства": egov.kz

Какие документы нужно приложить:

для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия;

для физического лица – нотариально заверенную доверенность.

При обращении к услугодателю:

по внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:

заявление на оказание государственной услуги;

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;

акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию на вновь возведенный объект недвижимости и идентификационный документ на земельный участок;

документ, подтверждающий оплату согласно Ценам на товары (работы, услуги) по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости;

заявление на получение кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;

правоустанавливающий документ на объект недвижимости с приложением идентификационного документа на земельный участок при его наличии;

документ, подтверждающий оплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП предоставляется в два этапа:

при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);

при получении результата государственной услуги производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);

в случае обращения за техническим обследованием квартиры, комнат в общежитиях и встроенного помещения идентификационный документ на земельный участок не представляется.

При обращении на портал:

по внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:

запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

электронная копия акта приемки объекта недвижимости в эксплуатацию и идентификационного документа на земельный участок;

электронная копия документа, подтверждающего оплату, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП;

по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости:

запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

электронная копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости с приложением электронной копии идентификационного документа на земельный участок при его наличии;

электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП предоставляется в два этапа:

при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);

при получении результата государственной услуги производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги).

Срок оказания государственной услуги: с момента сдачи пакета документов услугополучателем при обращении к услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги) или на портал:

внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество – один рабочий день; выдача кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в зависимости от вида объекта недвижимости:

квартиры, комнаты в общежитиях – на третий рабочий день;

индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения –на пятый рабочий день;

остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров – на седьмой рабочий день;

объекты общей площадью более 1000 квадратных метров – на десятый рабочий день;

объекты недвижимости за исключением объектов недвижимости, указанных в абзацах два и три данного подпункта, относящиеся к первой категории сложности – на пятый рабочий день.

Результат оказания государственной услуги:

1) Госкорпорации "Правительство для граждан":

акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию с отметкой о внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество;

кадастровый паспорт объекта недвижимости;

заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости;

письменный мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

2) на портал:

при оказании услуги по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество услугополучателю в личный кабинет направляется уведомление о внесении сведений в правовой кадастр либо об отказе в оказании государственной услуги;

кадастровый паспорт объекта недвижимости или уведомление о готовности результата государственной услуги с указанием места и даты получения либо об отказе в оказании государственной услуги;

заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости или уведомление о готовности результата государственной услуги с указанием места и даты получения либо об отказе в оказании государственной услуги.

Порядок проведения государственного технического обследования

Государственное техническое обследование недвижимого имущества производится в следующем порядке:

работник услугодателя осуществляет выезд для технического обследования объекта недвижимости;

специалист обследует, проводит обмер объекта недвижимости с целью установления фактов реконструкции, переоборудования, перепланировки вновь построенных и пристроенных строений и сооружений в рамках поданного заявления;

составляет Абрис с учетом выявленных изменений внешних границ земельного участка или изменений внутренних ситуаций земельного участка, связанных с возведением или сносом строений и сооружений, либо изменением связанных с проведенными реконструкциями, переоборудованиями, перепланировками объекта;

ранее составленный абрис сохраняется, внесение в него исправлений не допускается. Абрис составляется в электронном виде или простым карандашом, чтобы изображаемые на нем строения и сооружения по своему очертанию были близки к действительности и располагались в относительной масштабности;

вносит в существующий план земельного участка пристроенные строения и сооружения, а также реконструированные, вновь построенные объекты в случае изменения их конфигурации и заполняет экспликацию с учетом выявленных изменений;

вычерчивает поэтажный план с учетом изменений и заполняет экспликацию к нему;

производит расчеты стоимости государственной услуги;

изготавливает кадастровый паспорт объекта недвижимости;

изготовленный кадастровый паспорт объекта недвижимости согласуется и подписывается с руководителем;

на кадастровых паспортах объектов недвижимости, изготовленных в ходе предыдущего технического обследования, в том числе на экземпляре собственника или его уполномоченного представителя, проставляется отметка "ПОГАШЕНО" с указанием даты, фамилии и подписи специалиста;

все новые и погашенные материалы формируют в единое инвентарное дело, погашенные материалы не уничтожаются, а в хронологическом порядке подшиваются в инвентарное дело.

Выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через услугодателя, по месту нахождения объекта недвижимого имущества услугополучателя и веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz.

Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является обращение к услугодателю с пакетом документов.

Какие документы нужно приложить:

для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия;

для физического лица – нотариально заверенную доверенность.

При обращении к услугодателю:

заявление на выдачу дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;

документ, подтверждающий оплату согласно ценам на товары;

(работы, услуги).

При обращении на портал:

запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего документа, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП.

Дубликаты кадастрового паспорта выдают в следующие сроки:

квартиры, комнаты в общежитиях, индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения на первый рабочий день;

остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров выдается на второй рабочий день;

объекты недвижимости общей площадью более 1000 квадратных метров выдается на третий рабочий день.

Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.