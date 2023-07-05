Новые правила внесения сведений о недвижимости в правовой кадастр приняли в Казахстане
Приказ определяет порядок и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество, выдачи Заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества и выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости.
Указанные госуслуги оказывает Госкорпорация "Правительство для граждан" по месту нахождения объекта недвижимого имущества.
Внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество
Для получения государственной услуги нужно подать заявление с приложением документов на оказание государственной услуги по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений или их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество, выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости по месту нахождения объекта недвижимого имущества либо через веб-портал "электронного правительства": egov.kz
Какие документы нужно приложить:
- для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия;
- для физического лица – нотариально заверенную доверенность.
При обращении к услугодателю:
по внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:
- заявление на оказание государственной услуги;
- удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
- акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию на вновь возведенный объект недвижимости и идентификационный документ на земельный участок;
- документ, подтверждающий оплату согласно Ценам на товары (работы, услуги) по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости;
- заявление на получение кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;
- удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости с приложением идентификационного документа на земельный участок при его наличии;
- документ, подтверждающий оплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП предоставляется в два этапа:
- при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);
- при получении результата государственной услуги производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);
- в случае обращения за техническим обследованием квартиры, комнат в общежитиях и встроенного помещения идентификационный документ на земельный участок не представляется.
При обращении на портал:
по внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество:
- запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
- электронная копия акта приемки объекта недвижимости в эксплуатацию и идентификационного документа на земельный участок;
- электронная копия документа, подтверждающего оплату, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП;
по выдаче кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости:
- запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
- электронная копия правоустанавливающего документа на объект недвижимости с приложением электронной копии идентификационного документа на земельный участок при его наличии;
- электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу кадастрового паспорта объекта недвижимости, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП предоставляется в два этапа:
- при подаче заявления на оказание государственной услуги оплата производится в виде базовой стоимости услуги по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги);
- при получении результата государственной услуги производится полная оплата (доплата) за выполненную работу по государственному техническому обследованию объекта недвижимости согласно Цен на товары (работы, услуги).
Срок оказания государственной услуги: с момента сдачи пакета документов услугополучателем при обращении к услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги) или на портал:
- внесение в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество – один рабочий день;
- выдача кадастрового паспорта объектов недвижимости и заключения об установлении расхождений идентификационных и технических сведений по итогам проведенного государственного технического обследования вновь созданного объекта недвижимости в зависимости от вида объекта недвижимости:
- квартиры, комнаты в общежитиях – на третий рабочий день;
- индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения –на пятый рабочий день;
- остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров – на седьмой рабочий день;
- объекты общей площадью более 1000 квадратных метров – на десятый рабочий день;
- объекты недвижимости за исключением объектов недвижимости, указанных в абзацах два и три данного подпункта, относящиеся к первой категории сложности – на пятый рабочий день.
Результат оказания государственной услуги:
1) Госкорпорации "Правительство для граждан":
- акт приемки объекта недвижимости в эксплуатацию с отметкой о внесении в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество;
- кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости;
- письменный мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.
2) на портал:
- при оказании услуги по внесению в информационную систему единого государственного кадастра недвижимости идентификационных и технических сведений зданий, сооружений и (или) их составляющих на вновь созданное недвижимое имущество услугополучателю в личный кабинет направляется уведомление о внесении сведений в правовой кадастр либо об отказе в оказании государственной услуги;
- кадастровый паспорт объекта недвижимости или уведомление о готовности результата государственной услуги с указанием места и даты получения либо об отказе в оказании государственной услуги;
- заключение об установлении расхождений идентификационных и технических сведений вновь созданного недвижимого имущества с приложением кадастрового паспорта объекта недвижимости или уведомление о готовности результата государственной услуги с указанием места и даты получения либо об отказе в оказании государственной услуги.
Порядок проведения государственного технического обследования
Государственное техническое обследование недвижимого имущества производится в следующем порядке:
- работник услугодателя осуществляет выезд для технического обследования объекта недвижимости;
- специалист обследует, проводит обмер объекта недвижимости с целью установления фактов реконструкции, переоборудования, перепланировки вновь построенных и пристроенных строений и сооружений в рамках поданного заявления;
- составляет Абрис с учетом выявленных изменений внешних границ земельного участка или изменений внутренних ситуаций земельного участка, связанных с возведением или сносом строений и сооружений, либо изменением связанных с проведенными реконструкциями, переоборудованиями, перепланировками объекта;
- ранее составленный абрис сохраняется, внесение в него исправлений не допускается. Абрис составляется в электронном виде или простым карандашом, чтобы изображаемые на нем строения и сооружения по своему очертанию были близки к действительности и располагались в относительной масштабности;
- вносит в существующий план земельного участка пристроенные строения и сооружения, а также реконструированные, вновь построенные объекты в случае изменения их конфигурации и заполняет экспликацию с учетом выявленных изменений;
- вычерчивает поэтажный план с учетом изменений и заполняет экспликацию к нему;
- производит расчеты стоимости государственной услуги;
- изготавливает кадастровый паспорт объекта недвижимости;
- изготовленный кадастровый паспорт объекта недвижимости согласуется и подписывается с руководителем;
- на кадастровых паспортах объектов недвижимости, изготовленных в ходе предыдущего технического обследования, в том числе на экземпляре собственника или его уполномоченного представителя, проставляется отметка "ПОГАШЕНО" с указанием даты, фамилии и подписи специалиста;
- все новые и погашенные материалы формируют в единое инвентарное дело, погашенные материалы не уничтожаются, а в хронологическом порядке подшиваются в инвентарное дело.
Выдача дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости
Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется через услугодателя, по месту нахождения объекта недвижимого имущества услугополучателя и веб-портал "электронного правительства": www.egov.kz.
Основанием для начала процедуры (действия) по оказанию государственной услуги является обращение к услугодателю с пакетом документов.
Какие документы нужно приложить:
- для юридического лица – документ, подтверждающий полномочия;
- для физического лица – нотариально заверенную доверенность.
При обращении к услугодателю:
- заявление на выдачу дубликата кадастрового паспорта объекта недвижимости по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам. удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации), а также копию документа, подтверждающего полномочия представителя услугополучателя;
- документ, подтверждающий оплату согласно ценам на товары;
- (работы, услуги).
При обращении на портал:
- запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
- электронная копия документа, подтверждающая оплату за выдачу дубликата правоустанавливающего документа, за исключением оплаты, произведенной через ПШЭП.
Дубликаты кадастрового паспорта выдают в следующие сроки:
- квартиры, комнаты в общежитиях, индивидуальные жилые дома, индивидуальные гаражи, дачные строения на первый рабочий день;
- остальные объекты недвижимости общей площадью до 1000 квадратных метров выдается на второй рабочий день;
- объекты недвижимости общей площадью более 1000 квадратных метров выдается на третий рабочий день.
Приказ введен в действие 1 июля 2023 года.