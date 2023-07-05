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Задержку зарплаты работников СМЗ прокомментировали в акимате

Задержку зарплаты работников "СМЗ" прокомментировали в акимате Фото: пресс-служба акимата Абайской области
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев провел срочное совещание по вопросу задержки заработной платы работников АО "Семипалатинский машиностроительный завод" и дал конкретные поручения руководству завода, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие заместитель акима области, руководитель аппарата акима области, руководитель Департамента государственных доходов области, представители Управления по контролю области (ГАСК, инспекция труда), а также уполномоченные представители санатора – ТОО "Oljakol", представители работников АО "СМЗ".

"В ходе рабочего совещания Нурлан Уранхаев поручил ускорить решение вопроса погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятия, в том числе перед сотрудниками, с которыми ранее были расторгнуты трудовые договора, однако остались остатки задолженности по зарплате".Пресс-служба акимата Абайской области

Так, в рамках поручения главы региона санатором ТОО "Oljakol" совместно с представителями работников предприятия будет составлен график поэтапного погашения задолженности по зарплате.

"12 июля текущего года состоится повторное рабочее совещание, на котором будет рассмотрен ход исполнения данных поручений и приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства".Пресс-служба акимата Абайской области

Также в рамках рассмотрения обращения инспекцией труда назначена внеплановая проверка в отношении АО "Семипалатинский машиностроительный завод".

"АО "СМЗ" в настоящее время проходит процедуру реабилитации в соответствии с утвержденным планом (2022-2026 годы)".Пресс-служба акимата Абайской области

31 марта 2023 года Комитетом кредиторов АО "Семипалатинский машиностроительный завод" был выбран санатор ТОО "Oljakol". На сегодняшний день санатором принимаются все необходимые меры для погашения задолженности по выплате заработной платы на ежемесячной основе.

При этом, как отметили в пресс-службе областного акимата, соответствующее определение суда о том, что ТОО "Oljakol" принимает на себя обязательства по обеспечению требований кредиторов и погашению задолженностей было вынесено 29 июня текущего года и вступает в законную силу в течение 10 рабочих дней после оглашения.

"Ситуация в АО "Семипалатинский машиностроительный завод" находится на постоянном контроле", – заверили в пресс-службе акимата Абайской области.

Ранее в социальных сетях было распространено видеообращение работников АО "Семипалатинский машиностроительный завод" касательно задержки заработной платы.

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