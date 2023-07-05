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Казахстанский "Барыс" подписал контракт с экс-игроком НХЛ

Казахстанский "Барыс" подписал контракт с экс-игроком НХЛ Фото: Instagram/josephlabate
Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" официально объявил о заключении контракта с бывшим игроком Национальной хоккейной лиги Джозефом ЛаБейтом. Одностороннее соглашение с американским нападающим рассчитано до 30 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Как отметили в пресс-службе столичного коллектива, на протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году ЛаБейт был задрафтован "Ванкувером" и сыграл в Национальной хоккейной лиге 13 матчей.

Далее Джозеф на протяжении трех лет защищал цвета фарм-клуба "Оттавы" – "Белвилля". Минувший сезон нападающий провел в "Чикаго Вулвз". За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 22 (11+11) балла.

По словам генерального менеджера ХК "Барыс" Вячеслава Белана, ЛаБейт – разносторонний игрок с приличными габаритами и умением действовать как в чужой зоне, так и в обороне.

"Он должен добавить мощи нашим верхним звеньям и занять место одного из двух ведущих центров".Вячеслав Белан

Ранее в ХК "Барыс" объявили о контракте с рядом новых хоккеистов, а также продлили контракты с игроками из старого состава.

Столичная дружина выходит из отпуска 16 июля, а с 10 по 14 августа сыграет на Кубке TANECO в Казани.

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