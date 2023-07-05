Очевидцы рассказали, почему астанчанка выкидывала вещи из окна

В Астане 3 июля в Центр психического здоровья увезли женщину, которая устроила дебош в одном из жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали подробности журналисту телеканала "Астана". Они считают, что такое поведение вызвала ревность.

"Сперва упала сумка, а потом уже начали падать разные вещи: документы, ноутбук, в том числе и телевизор. Потом вызвали полицию, приехали скорая и пожарная. По слухам, говорят, что парень изменил девушке, и девушка устроила истерику", – рассказал очевидец Бекасыл.





"Было время обеда. Я здесь работаю неподалеку. Девушка выкидывала все свои вещи, ноутбук. Говорят, что она собиралась сама выпрыгнуть из окна. Сюда приехала полиция, им удалось вмешаться, они успокоили ее и увезли на скорой", – рассказала жительница Астаны Бану.

В психиатрической клинике девушке предстоит пройти медосмотр. Уже по его результатам обещают решить – наказывать или лечить.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как женщина выбрасывает вещи из окна. Она выбросила ноутбук, телевизор и другие вещи. Все упало на летнюю террасу кафе. Никто из гостей и персонала заведения не пострадал.