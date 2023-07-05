Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Очевидцы рассказали, почему астанчанка выкидывала вещи из окна

Очевидцы рассказали, почему астанчанка выкидывала вещи из окна Фото: скриншот видео
В Астане 3 июля в Центр психического здоровья увезли женщину, которая устроила дебош в одном из жилых комплексов, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали подробности журналисту телеканала "Астана". Они считают, что такое поведение вызвала ревность. 

"Сперва упала сумка, а потом уже начали падать разные вещи: документы, ноутбук, в том числе и телевизор. Потом вызвали полицию, приехали скорая и пожарная. По слухам, говорят, что парень изменил девушке, и девушка устроила истерику", – рассказал очевидец Бекасыл. 


"Было время обеда. Я здесь работаю неподалеку. Девушка выкидывала все свои вещи, ноутбук. Говорят, что она собиралась сама выпрыгнуть из окна. Сюда приехала полиция, им удалось вмешаться, они успокоили ее и увезли на скорой", – рассказала жительница Астаны Бану. 

В психиатрической клинике девушке предстоит пройти медосмотр. Уже по его результатам обещают решить – наказывать или лечить.

Ранее в социальных сетях появилось видео, как женщина выбрасывает вещи из окна. Она выбросила ноутбук, телевизор и другие вещи. Все упало на летнюю террасу кафе. Никто из гостей и персонала заведения не пострадал. 

Читайте также

СпецЦОНы Казахстана не будут работать 7 и 8 июля

Задержку зарплаты работников СМЗ прокомментировали в акимате

Дипломы с QR-кодом начали выдавать в казахстанских колледжах

Анастасия Стативкина
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления