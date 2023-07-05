Употребившего наркотики в машине жителя Шымкента задержали через 4 минуты

Житель Шымкента употребил наркотики в машине. Это засняли дорожные камеры, и через четыре минуты мужчину задержали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 5 июля, пассажир автомобиля употребил наркотики прямо в машине. Когда автомобиль Toyota Camry остановился на светофоре, он свернул в трубочку банкноту и начал вдыхать через нос некий порошок.

Молодой человек не подозревал, что в этот момент его снимали дорожные камеры. Дежурные ЦОУ сразу же передали информацию патрульным полицейским. В результате всего через четыре минуты полицейские остановили автомобиль и задержали мужчину.





"В ходе проверки в салоне авто обнаружили бумажный сверток с марихуаной и два полиэтиленовых пакета с мефедроном. Проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК. 24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в ДП.

Тем временем правительство утвердило Комплексный план по борьбе с наркобизнесом в Казахстане. О том, что предусматривает этот план, на реализацию которого выделили более 53 млрд тенге, можно прочесть здесь.