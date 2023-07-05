Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Употребившего наркотики в машине жителя Шымкента задержали через 4 минуты

Употребившего наркотики в машине жителя Шымкента задержали через четыре минуты Фото: pxhere
Житель Шымкента употребил наркотики в машине. Это засняли дорожные камеры, и через четыре минуты мужчину задержали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 5 июля, пассажир автомобиля употребил наркотики прямо в машине. Когда автомобиль Toyota Camry остановился на светофоре, он свернул в трубочку банкноту и начал вдыхать через нос некий порошок.

Молодой человек не подозревал, что в этот момент его снимали дорожные камеры. Дежурные ЦОУ сразу же передали информацию патрульным полицейским. В результате всего через четыре минуты полицейские остановили автомобиль и задержали мужчину.


"В ходе проверки в салоне авто обнаружили бумажный сверток с марихуаной и два полиэтиленовых пакета с мефедроном. Проводится досудебное расследование по ст. 296 УК РК. 24-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", – сообщили в ДП.

Тем временем правительство утвердило Комплексный план по борьбе с наркобизнесом в Казахстане. О том, что предусматривает этот план, на реализацию которого выделили более 53 млрд тенге, можно прочесть здесь.

Читайте также

На летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона

"Появление Флэша": молния вновь ударила в телебашню "Кок-Тобе" в Алматы

Более 200 человек и пять вертолетов тушат лесной пожар в ВКО

Никита Дробны
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления