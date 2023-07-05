Индонезия хочет перенять опыт Казахстана при строительстве новой столицы

Посол Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман заявил, что индонезийские власти хотят перенять 25-летний опыт Казахстана в вопросах переноса и строительства новой столицы. Поэтому Астану выбрали в качестве первого города-побратима для новой столицы Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Посол Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман напомнил, что вчера подписали меморандум, по которому новая столица Индонезии Нусанатара и Астана стали городами-побратимами. Подписи под этим документом поставили глава администрации будущей столицы Индонезии Бамбанг Сусантоно и аким Астаны Женис Касымбек.

"Это первый меморандум о городах-побратимах для нашей новой столицы. Астана – самая лучшая, молодая, космополитичная столица на сегодняшний день в мире. Поэтому мы хотим перенять 25-летний опыт Астаны, опыт Казахстана в вопросах переноса и строительства новой столицы. Поэтому мы выбрали Астану в качестве первого города-побратима для нашей новой столицы", – сказал посол.

По словам Мохамада Фаджрула Рахмана, перемещать столицу непросто. Поэтому власти Индонезии хотят, чтобы Казахстан поделился опытом переноса столицы из Алматы в Астану и применить эти знания на практике.

"Мы хотим узнать, как переносить столицу, как переводить государственный аппарат и самое главное – как правильно развивать инфраструктуру, как управлять таким современным городом, как Астана. Потому что наша новая столица Нусантара носит название зеленого города-столицы. У Астаны есть зеленый пояс площадью 100 тысяч гектаров, и это очень нас вдохновляет. Нам нужно 34 млрд долларов. Если мы посмотрим на опыт Астаны, когда в 1998 году столицу перенесли из Алматы, то увидим, что Астане был необходим такой же объем инвестиций", – добавил посол Индонезии.

В целом, подчеркнул посол, между Индонезией и Казахстаном очень хорошие экономические отношения. Сейчас Индонезия – надежный стратегический партнер Казахстана.

"15 мая этого года запустили стыковочный рейс из Бали-Инчхон авиакомпанией "Гаруда Индонезия" и Инчхон-Алматы авиакомпанией "Эйр Астана". Следующий этап – запуск прямого рейса Бали – Алматы и из Джакарты в Алматы. Этот шаг укрепит наши двусторонние отношения, а также даст стимул для сотрудничества в области туризма и инвестиций. До конца этого года мы ожидаем запуск рейсов Алматы – Бали и Алматы – Джакарта", – подчеркнул Мохамад Фаджрул Рахман.

Он также объяснил решение о переносе столицы.



"Причина схожа с той, по которой перенесли столицу из Алматы в Астану. В-первых, мы хотим перенести столицу в центр Индонезии, наподобие того, как Астана находится в центре Казахстана. Во-вторых, чтобы расширить географию нашего экономического развития. Это также означает увеличение рабочих мест. Нам нужно развивать неизведанные территории. Остров Ява, где расположена столица Джакарта, не славится своим зеленым разнообразием. А остров Калимантан, где строится Нусантара, напротив, очень зеленый, поэтому и строится согласно концепции "зеленый город". Новая столица с новой концепцией – это наш шанс показать всему миру, что пришло новое время для экономического развития Индонезии. Это новый кейс. Это новые возможности и надежда для всех жителей нашей страны", – резюмировал посол.

Напомним, что в Астане проходит юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов.

5 июля аким столицы Женис Касымбек назвал Астану одним из самых быстрорастущих городов.