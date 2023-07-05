Патологоанатом нашел сокровище на 242 млн тенге в мертвом ките на Канарских островах

Мертвого кашалота нашли на пляже на канарском острове Ла-Пальма. Никто не предполагал, что в его внутренностях спрятано ценное сокровище, сообщает Zakon.kz.

Глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Ла-Пальмы Антонио Фернандес Родригес собирался выяснить причину смерти кита, сообщает The Guardian.

Подозревая проблемы с пищеварением, он осмотрел толстую кишку животного и почувствовал, что к части кишечника прилипло что-то твердое.

"То, что я вытащил, был камень диаметром около 50-60 см и весом 9,5 кг. Когда я вернулся, никто не знал, что я держал в руках амбру". Антонио Фернандес Родригес

Амбра – это редкое вещество, часто называемое "плавающим золотом", которое на протяжении веков было ценным для парфюмеров. Комок, который Фернандес держал в руке, стоил около 500 тыс. евро (около 242 млн тенге).

Происхождение амбры, которую производит примерно один из 100 кашалотов, было раскрыто только после начала крупномасштабного китобойного промысла в начале 19 века.

Киты поедают большое количество кальмаров и каракатиц, большая часть которых не переваривается и выбрасывается наружу. Но часть остается и с годами связывается в кишечнике кита, образуя амбру.

Иногда она выводится из организма, поэтому амбру чаще всего находят плавающей в море. Но иногда, как в случае с китом на Ла-Пальме, она вырастает слишком большой, разрывает кишечник и убивает кита.

Амбра обладает древесным ароматом, как сандаловое дерево, но также содержит амбреин, спирт без запаха, который может закреплять и продлевать жизнь ароматов, что делает ее популярной среди парфюмеров.

США, Австралия и Индия запретили торговлю амброй как часть запрета на охоту и эксплуатацию китов.

Фернандес, который провел вскрытие более чем 1000 китов, сказал, что сепсис, вызванный амброй, убил кита.

Институт ищет покупателя, и Фернандес сказал, что они надеются, что собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от извержения вулкана на острове Ла-Пальма в 2021 году, которое нанесло ущерб более чем на 800 млн евро и разрушило сотни домов и предприятий.