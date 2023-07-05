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Президент рассказал, в каком направлении должна развиваться Астана

Токаев рассказал, в каком направлении должна развиваться Астана Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов в Астане заявил, что главным показателем успешности мегаполисов должно выступать качество жизни их жителей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства 5 июля отметил, что городскому развитию посвящена одна из целей ООН в области устойчивого развития.

"В Казахстане мы уделяем этому направлению самое пристальное внимание. Магистральный вектор городского развития задает Астана, которая входит в число самых быстрорастущих столиц мира. За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население – в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны – это серьезный вызов", – заявил президент.

По его данным, с момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в сто раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны.

"Однако внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города. Я говорю о нашем городе. Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу не человек для города, а город для человека. Такой человекоцентричный подход задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан", – уверен президент. 

Указал он и на важность создания максимально комфортной среды для жителей и гостей Астаны.

Кроме того, президент высказался о том, что отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Также Токаев добавил, что всегда уделял особое внимание сфере экологии.

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