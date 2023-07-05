В Алматы вредители уничтожают деревья

Алматы заполонили вредители: их насчитывается около 30 видов. По словам экспертов, в 2023 году пострадали даже самые крепкие породы: в том числе дуб, карагач, сосна и яблоня Сиверса, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", этот список постоянно пополняется.

По словам специалистов, деревья подвергаются нашествию вредителей еще в стадии формирования почек. Там они откладывают яйца и примерно через месяц из них выходят личинки. Именно они поедают мякоть листьев, оставляя лишь полупрозрачную пленку.

Самыми опасными вредителями считаются инвазивные – это непарный шелкопряд, пяденица, каштановая моль, мраморный клоп, ильмовый и дубовый минирующий пилильщики.

"Они живут прямо под пластинкой листа, они не открыто живущие. Если препаратом обрабатываешь открыто живущую гусеницу, то быстро эффект достигается. А трудно искореняемые вредители, как дубовый минирующий пилильщик, находятся под пластинкой и для них сложно препарат подобрать". Нуржан Мухамадиев, заведующий отделом КазНИИ защиты и карантина растений

Стоит отметить, что поражены деревья не только в городе, но и в его предгорьях. Там пострадали от вредителей 80 процентов сосен, а также краснокнижная яблоня Сиверса.

Площадь произрастания яблони Сиверса на территории Иле-Алатауского национального парка составляет около 8 тысяч гектаров. И здесь поражены вредителями практически все деревья.

"Если мы проводим обработку, то в частных садах или где-то внизу акиматовские работы не проводятся, однозначно вредители будут мигрировать на территорию нашего парка. Поэтому в этом году мы сейчас работаем над тем, чтобы обратиться в местные уполномоченные органы для проведения масштабной обработки именно наших насаждений". Салтанат Усербаева, начальник отдела Иле-Алатауского природного парка

Мирасали Ильясов, главный специалист отдела Управления экологии и окружающей среды Алматы уточняет, что в городе с 15 апреля 2023 года начата обработка зеленых насаждений.

"Зеленые насаждения обрабатываются биологическими препаратами, в некоторых случаях химическими препаратами, которые класса П-4. Это безвредные препараты для животных, для растительного мира и, конечно же, для людей. К сожалению, полностью избавиться от вредителей невозможно". Мирасали Ильясов

В мае 2023 года жители Алматы в различных частях города наблюдали большое скопление мошкары. Тогда в акимате города назвали причину появления мошек.