Экс-учредителя "Оператора РОП" Шнар Муктарову задержали в ОАЭ

Разыскиваемую по делу "Оператора РОП" Шнар Муктарову задержали в ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акнтикоррупционной службе РК 5 июля, объявленную в международный розыск бывшую учредительницу ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову задержали в Объединенных Арабских Эмиратах по делу о хищении в особо крупном размере.

"Муктарову задержали в городе Дубай и заключили под стражу уполномоченными органами ОАЭ при содействии Интерпола. Генеральная прокуратура Республики Казахстан осуществляет процедуру ее экстрадиции", – сообщили в Антикоре.

Ранее суд в Астане установил, что трое руководителей РОП поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно похищали бюджетные средства в особо крупном размере. Бывшую учредительницу ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову объявили в розыск. За информацию о ней обещали вознаграждение до 12 млн тенге.