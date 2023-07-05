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Решение о расширении Шымкентского НПЗ объяснили в "КазМунайГазе"

КМГ, Казахстан, ГСМ Фото: kmg.kz
Заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев заявил, что вместо строительства нового рассматривается вариант расширения Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Макеев отметил, что паспортная производительность Шымкентского НПЗ составляет 6 млн тонн в год.

"Мы на сегодняшний день рассматриваем вариант расширения Шымкентского НПЗ плюсом на 6 тыс. тонн. Почему мы к этому решению подошли, потому что не так-то просто построить новый НПЗ: здесь нужно принимать во внимание и подключение внешних условий, таких как подключение транспортной инфраструктуры, энергоснабжение, водоснабжение, обеспечение топливными ресурсами, такими как природный газ, обеспечение паром, необходимо подключение к теплоцентрали. То есть просто так построить завод в чистом поле – это намного сложнее, чем провести расширение действующего производства", – заявил он.

По словам зампредседателя правления АО "НК "КазМунайГаз", расширить действующее производство эффективнее, потому что на действующем производстве есть уже действующая инфраструктура.

"Это намного эффективнее. И экономически это дешевле будет, и по срокам быстрее происходит", – заверил Дмитрий Макеев.

13 апреля премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

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