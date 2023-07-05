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Минюст утвердил размеры гарантированной государством юридической помощи

Минюст утвердил размеры гарантированной государством юридической помощи Фото: Zakon.kz
Минюст утвердил размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, сообщает Zakon.kz.

Так, размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, составили:

1,15 МРП (3967 тенге в 2023 году) за один час:

  • участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:
  • подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления или оправданного в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления;
  • подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении особо тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;
  • участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления;
  • свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение особо тяжкого преступления;
  • составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести либо жалоб по делу об административном правонарушении или по гражданскому делу;
  • участия на любой стадии в рамках конституционного производства;

0,78 МРП (2691 тенге в 2023 году) за один час:

  • участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:
  • подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение тяжкого преступления, или оправданного в совершении инкриминируемого ему тяжкого преступления;
  • подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;
  • участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие тяжкого преступления;
  • свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение тяжкого преступления;
  • составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту и в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие тяжкого преступления;

0,56 МРП (1932 тенге) за один час:

  • защиты на любой стадии производства по делу об административном правонарушении лица, привлекаемого к административной ответственности;
  • представительства лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством в производстве по гражданскому делу или административному делу, и отнесения их за счет бюджетных средств;
  • правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к адвокату;
  • участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:
  • подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести или оправданного в совершении инкриминируемого ему уголовного проступка или преступления небольшой и средней тяжести;
  • подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести прекращено на стадии досудебного расследования;
  • участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести;
  • свидания с лицом, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо лицом, подвергнутым административному задержанию;
  • составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, за исключением уголовных дел о коррупционных преступлениях и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры с гражданским истцом, гражданским ответчиком в предусмотренных действующим законодательством случаях, отзыва на гражданский иск в защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести либо жалоб по делу об административном правонарушении или по гражданскому делу;
  • оказания адвокатами гарантированной государством юридической помощи в виде консультаций, справок, составления документов правового характера, а также при подготовке документов, представляемых в ходе исполнения приговоров и постановлений судов.

Также установлена оплата:

  • 1,5 от размера оплаты, установленных выше, за один час участия в качестве защитника в ночное время, выходные и праздничные дни на любой стадии производства по уголовному делу, а также по делу об административном правонарушении;
  • 50% от размера оплаты, установленных выше, за время ожидания: начала следственного или иного действия или его продолжения в случае его перерыва; начала судебного заседания или его продолжения в случае его отложения;
  • возмещение расходов, связанных с выездом в командировку в другую местность в пределах РК для осуществления защиты или представительства по конкретному делу, в размерах, установленных для работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государства.

Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур составили:

1,15 МРП за один час:

  • участия на любой стадии в рамках конституционного производства;

0,56 МРП за один час:

  • представительства лица, освобожденного от оплаты юридической помощи и возмещения расходов, связанных с представительством в производстве по гражданскому делу или административному делу и отнесения их за счет бюджетных средств;
  • правового консультирования физических лиц в случаях их обращения к юридическому консультанту;
  • составления заявлений, ходатайств, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, соглашений о достижении примирения в порядке медиации в предусмотренных действующим законодательством случаях, мировых соглашений, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашений об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и других документов правового характера;

А также:

  • 50% (0,56 МРП) за время ожидания: начала судебного заседания или его продолжения в случае его отложения;
  • возмещение расходов, связанных с выездом в командировку в другую местность в пределах РК для осуществления представительства по конкретному делу, в размерах, установленных для работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государства.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2023 года.

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Лариса Черненко
МЮ РК Казахстан
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