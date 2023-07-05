Еще один человеческий скелет нашли при замене труб в Костанае

При замене труб в Костанае 5 июля обнаружили еще один скелет человека. Днем ранее в этом месте нашли два скелетированных трупа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Костаная 5 июля, при замене труб на пересечении улиц Мауленова и Дощанова нашли еще один человеческий скелет.

"Вчера на этом же месте обнаружили останки еще двух неустановленных людей. На месте происшествия сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение", – говорится в сообщении полиции.





Фото: polisia.kz

4 июля в полицию Костаная обратились коммунальщики, которые нашли два человеческих скелета при замене труб. Сейчас полиция пытается установить личности погибших.

