Главное за день: Аблязова попросили из Франции, арест сына Даулета Турлыханова

Аблязов должен покинуть Францию в течение 30 дней. Cына Даулета Турлыханова арестовали на 15 суток. Главные новости за 5 июля 2023 года – в обзоре Zakon.kz.

Беглый олигарх Аблязов должен покинуть Францию

Разыскиваемого казахстанского банкира Мухтара Аблязова обязали покинуть Францию в течение 30 дней. Об этом он сообщил в соцсетях. Он также заявил, что собирается обжаловать постановление французского суда.

В скором времени во Франции должны возобновиться судебные слушания в отношении Аблязова, и на этот период ему запрещено покидать пределы Франции.

Бывший учредитель "Оператора РОП" задержана в ОАЭ

Объявленную в международный розыск бывшую учредительницу ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову задержали в Объединенных Арабских Эмиратах по делу о хищении в особо крупном размере. На данный момент Генеральная прокуратура Казахстана осуществляет процедуру ее экстрадиции.

Арест сына депутата Даулета Турлыханова

Cына Даулета Турлыханова Нурасыла Болата арестовали на 15 суток за отказ исполнять приказ начальника воинской части. Cуд признал Нурасыла Болата виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 652 КоАП. Постановление суда не вступило в законную силу.

Какой видит Астану Токаев

5 июля в Астане прошел юбилейный форум мэров и вице-мэров городов-побратимов, посвященный 25-летию столицы.

В торжественном открытии форума принял участие глава государства Касым-Жомарт Токаев. В мероприятии участвуют порядка 1300 человек из 13 стран мира, в том числе США, Великобритании, Германии, Италии, Израиля, Турции, Польши, Индии, России, Кыргызстана, Китая, Узбекистана, Японии, Азербайджана, Южной Кореи и других.

Вот что Токаев сказал на форуме:

Перенос столицы был важным и исторически своевременным решением, предопределившим будущее народа.

Отсутствие мусора в крупных городах – показатель уровня самосознания жителей.

На центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы.

В городе проходят крупные мероприятия, включая саммиты и выставки.

Качество жизни горожан должно быть главным показателем успешности мегаполисов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Даурена Абаева. Он поручил Абаеву развивать двустороннее взаимодействие с Россией.

Нацбанк принял решение по базовой ставке

Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых.

Как отметили в Нацбанке, глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий. В Казахстане инфляция также замедляется как в годовом, так и в месячном выражении.

Тарифы на проезд в общественном транспорте Алматы

Акимат Алматы подготовил постановление "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров".

В документе говорится об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров Алматы в зависимости от способа платежа в следующих размерах:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге;

при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге.

Кроме того, стало известно, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Алматы. Как оказалось, основаниями для изменения тарифа явилось изменение стоимости стратегических товаров, изменение утвержденной инвестиционной программы и изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности, а также получение на баланс и в доверительное управление имущества, используемого в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг (АО "Алатау Жарык Компаниясы")".

В Алматы осудили директора ТОО "Almaty Kuat"

В АФМ сообщили о завершении расследования в отношении директора TOO "Almaty Kuat" по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере. Действия предпринимателя причинили ущерб на сумму более 620 миллионов тенге. Его приговорили к 6,5 года лишения свободы.

Как будут работать спецЦОНы Казахстана в праздничные дни

7 и 8 июля будет приостановлена работа дежурных спецЦОНов Казахстана в связи с проведением технических работ в информационных системах КАП МВД РК по государственной регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений.

При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни.

Алихан Смаилов лично проверил ход ремонта на МАЭК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов совершил рабочую поездку в Актау и лично проверил, как идут ремонтные работы на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, где 3 июля произошла авария на энергоблоке. Также он пообещал выделить средства на модернизацию опреснительного завода в области.

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе

В связи с празднованием в Казахстане Дня столицы 6 июля 2023 года пункты пропуска на казахстанско-китайской границе работать не будут. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Законодательная база

Минфин утвердил "Список стран, с которыми вступил в силу международный договор, регулирующий вопросы избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов, номинальная ставка налога на прибыль которых составляет более 75% от ставки КНП в РК".

Министерство юстиции приказом от 29 июня 2023 года утвердило в новой редакции "Правила и сроки внесения в информационную систему правового кадастра идентификационных и технических сведений недвижимого имущества на вновь созданное недвижимое имущество".

Министерство нацэкономики определило размеры предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и АПК, госслужащим, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.

АРРФР подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг".

В Казахстане утвердили правила создания рабочих мест для лиц с инвалидностью и субсидирования работодателей.

Министерство просвещения приказом от 30 июня 2023 года определило минимальный размер территории детских деревень с расположенными на ней жилыми помещениями квартирного типа, административными зданиями и сооружениями, предназначенными для проживания семей.

Кто может получить молодежную премию "Дарын"

Министр информации и общественного развития приказом от 1 июля 2023 года утвердил правила присуждения Государственной молодежной премии "Дарын".

Происшествия

При замене труб в Костанае 5 июля обнаружили еще один скелет человека. Днем ранее в этом месте нашли два скелетированных трупа. Полиция пытается установить личности погибших.

Полиция Алматы раскрыла кражу дорогого автомобиля, который похитители успели угнать в Жамбылскую область. Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям.

На летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Новости мира и спорта

В Афганистане начали кампанию за возобновление работы школ и университетов. Организаторы кампании заявили, что, несмотря на их просьбы вновь открыть школы и университеты страны в течение последних двух лет, никаких действий власти не предприняли.

Группа, владеющая Facebook, WhatsApp и Instagram, запустит приложение Threads 6 июля. Threads было названо приложением для текстовых бесед Instagram и позволит пользователям сохранять то же имя пользователя и следить за теми же аккаунтами, что и в Instagram. Судя по всему, приложение будет бесплатным и не будет иметь никаких новых ограничений, о которых ранее объявил Twitter.

Патологоанатом нашел сокровище на 242 млн тенге в мертвом ките на Канарских островах. Происхождение амбры, которую производит примерно один из 100 кашалотов, было раскрыто только после начала крупномасштабного китобойного промысла в начале 19 века.

С января 2024 года школьникам в Нидерландах будет запрещено пользоваться мобильными устройствами на уроках. Решение приняли из-за негативного влияния гаджетов на успеваемость детей.

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Американский футбольный клуб "Интер Майами" продолжает удивлять приглашением экс-звезд каталонской "Барселоны". После появления в команде Месси и Бускетса заокеанский коллектив намерен подписать Андреса Иньесту.