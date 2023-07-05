Чем иностранцу подтвердить платежеспособность для получения вида на жительство
В приказе говорится, что иностранцы и лица без гражданства подтверждают свою платежеспособность при обращении с ходатайством о получении разрешения на право постоянного проживания в РК.
Для подтверждения платежеспособности нужно представить в органы внутренних дел справку из банка-резидента РК или филиала банка-нерезидента РК, подписанную уполномоченным лицом банка, о наличии денег на банковском счете (счетах) в сумме, равной или превышающей 1320 МРП (или 4 554 000 тенге в 2023 году) на дату подачи ходатайства об оставлении на постоянное проживание.
В свою очередь органы внутренних дел проверяют подлинность документа, направив с согласия иностранца или лица без гражданства запрос в банк, выдавший справку.
Приказ вводится в действие 15 июля 2023 года.