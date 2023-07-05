В Афганистане начали кампанию за возобновление работы школ и университетов

Профессора университетов, активисты движения за права женщин и религиозные священнослужители начали кампанию под названием "Образование афганских девочек" для возобновления работы школ и университетов для женщин в стране, сообщает prosud.kz.

Организаторы кампании заявили, что, несмотря на их просьбы вновь открыть школы и университеты страны в течение последних двух лет, никаких действий власти не предприняли, сообщает Tolo News.



Организаторы заявили, что будут продолжать кампанию до тех пор, пока девочкам не разрешат посещать школы и университеты.

"Кампания за образование девочек в Афганистане была начата как национальная инициатива, и эта кампания будет продолжаться до тех пор, пока двери школ и университетов не будут открыты для девочек", – сказал Фазл Хади Вазин, религиозный священнослужитель.

"Цель этой кампании – обеспечить права учащихся старше шестого класса и студенток в государственных и частных университетах". Преподаватель университета Абеда Маджиди

Некоторые девушки рассказали, что после закрытия в стране школ для девочек старше шестого класса их ждет неопределенное будущее.

"Если мы не будем учиться, то очевидно, что в будущем в нашей стране не будет ни хороших врачей, ни хороших учителей". студентка Сетара

Школы страны для учениц старше шестого класса закрыты уже более 650 дней. Несмотря на то, что эта проблема вызвала широкий спектр национальных и международных реакций, до сих пор нет никаких сведений о возобновлении работы учебных заведений для девочек в стране.

