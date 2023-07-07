Как ухаживать за кожей лица в летнее время

Лето – это время, когда кожа лица нуждается в особом уходе из-за сухого воздуха и ультрафиолетовых лучей. Врач-дерматокосметолог Раушан Искалиева поделилась с Zakon.kz правилами ухода за кожей лица, которые помогут сохранить ее здоровой и свежей.

Специалист отметила, что летний уход за кожей значительно отличается от зимнего. Как минимум потому, что сухая кожа под воздействием солнца более подвержена обезвоживанию, а комбинированная и жирная, наоборот, страдает от чрезмерной выработки себума, что приводит к появлению высыпаний. Поэтому для каждого типа кожи необходимо правильно подобрать уход в соответствии с сезоном.

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Уход за сухой кожей летом

Как рассказала Раушан Искалиева, обладательницам сухой кожи утром достаточно умыться просто водой, протереть лицо тонером – он освежает, успокаивает и увлажняет, а также подготавливает кожу к следующему этапу ухода. Затем нанести питательную сыворотку, а после SPF крем.

На вечер после основного ухода желательно выбрать увлажняющую сыворотку и питательный крем.

Уход за комбинированной кожей летом

Комбинированная кожа считается самой капризной, поэтому использовать необходимо мягкий уход – молочко, пенку или гель для умывания, тонер должен быть без содержания кислот. Затем необходимо нанести увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой или с содержанием витаминов С, Е, В5, ресвератролом. Не стоит использовать жирные крема, вам подойдет легкий флюид или эмульсия. Также не забывайте про SPF защиту.

Вечером желательно повторить этот же ритуал, только без нанесения SPF крема.

Уход за жирной кожей летом

Обладательницам жирной кожи лица также нужно использовать более мягкие варианты ухода летом. Умываться нужно пенкой, обязательно использовать тонер и увлажняющую сыворотку с витаминами и антиоксидантами. Вам также подойдет легкая эмульсия или увлажняющий флюид. Отдельно можно нанести матирующий флюид на Т-зону – область лба, носа и подбородок, затем SPF крем.

Вечером, после очищения, можно нанести азелаиновую или миндальную кислоту также на Т-зону и другие проблемные участки, кроме зоны вокруг глаз и губ.

Как правильно выбрать SPF

Одной из главных особенностей ухода за кожей лица летом является обязательная защита от солнца.

"Есть несколько видов ультрафиолетовых лучей – короткие (C), средние (B) и длинные (А). B-лучи наиболее вредные для кожи и сильно разрушают клетки эпидермиса. Длинные A-лучи менее вредные, но зато активны как зимой, так и летом. Поэтому важно выбрать правильную защиту от солнца", – отметила дерматокосметолог.

Фото: freepik

Так, по словам Раушан Искалиевой, для города подойдет крем с SPF 20-30, а вот на отдых в жаркие страны с собой лучше взять крем с SPF 50-60.



"Любой SPF крем защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей максимум 2-3 часа. Если вы большую часть своего дня находитесь в помещении, то достаточно нанести SPF защиту перед выходом на улицу. Если вы длительное время в течение дня пребываете под палящим солнцем, то необходимо каждые 2 часа обновлять SPF крем", – объяснила она.

Почему важно пить больше воды?

Высокая температура воздуха и яркие солнечные лучи могут вызвать обезвоживание организма. Когда тело страдает от недостатка воды, кожа становится сухой, шелушащейся и теряет эластичность. Вода помогает организму поддерживать нормальный уровень гидратации.

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Повышенное потоотделение – еще одна причина, почему важно увеличить потребление воды летом. Когда мы потеем, с порами выводятся токсины и другие вредные вещества из организма. И если не компенсировать эту потерю, поры начинают забиваться, что приводит к возникновению акне и воспалений.



"Вода существенно влияет на наш организм. И если у вас еще пока нет такой полезной привычки, то начните хотя бы с шести стаканов в день. И помните, что лучше всего пить воду маленькими глотками, так она лучше усваивается в организме", – добавила Раушан Искалиева.

Летняя косметичка

Косметолог рекомендует в летний период использовать меньше декоративной косметики, потому что практически вся она считается комедогенной и провоцирует образование акне и угревой сыпи.

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Вместо тяжелых и плотных тональных основ летом предпочтение нужно отдавать легким и воздушным текстурам, таким как BB, CC кремы или кушоны. Они выравнивают тон кожи, но при этом не создают ощущение маски на лице. Не забывайте про пудру, она абсорбирует излишки кожного жира и придаст коже более свежий вид.



Что касается карандашей, подводок, теней и румян, то лучше использовать водостойкие, как правило, жидкие текстуры.

И помните, самый красивый летний макияж – это макияж, который практически незаметен. Выбирайте продукты и методы ухода, основываясь на своих индивидуальных потребностях и консультируйтесь с дерматологом при необходимости.