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ПФЛК указала место и время ответных матчей полуфинала Кубка Казахстана по футболу

Стало известно, где и когда пройдут ответные матчи полуфинала Кубка Казахстана по футболу Фото: Instagram/fca.astana
Профессиональная футбольная лига Казахстана объявила место и время двух ответных поединков стадии полуфинала Кубка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Первый из полуфинальных поединков Кубка РК, согласно информации ПФЛК, пройдет в Шымкенте 6 июля на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова. Хозяева поля из ФК "Ордабасы" примут лидера чемпионата страны – "Астану". Матч главных фаворитов нынешнего первенства начнется в 21:00. Команды сейчас занимают две высшие позиции в турнирной таблице КПЛ-2023. В первой встрече, которая прошла неделю назад в столице Казахстана, одержали верх столичные футболисты – 1:0.


Спустя два дня, 8 июля, в 19:00 футболисты "Атырау" примут на своей арене "Мунайшы" гостей из "Тобола". Костанайская команда едет на запад страны с минимальной победой 1:0, которую они одержали 28 июня у себя дома. 

Футбол Игрок Астаны

Фото: Instagram/fca.astana

Тем временем ФК "Астана" накануне усилился игроком сборной Казахстана Яном Вороговским. 26-летний защитник подписал контракт со столичным клубом сроком на 3,5 года. Он пришел из бельгийского чемпионата, где защищал честь клуба "Моленбек". Вороговский также в свое время играл за алматинский "Кайрат" и "Беерсхот" (Бельгия).

Ранее определились все полуфиналисты Кубка Казахстана-2023 по футболу.

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Куандык Шынасилов
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